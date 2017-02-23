Американский сенатор Маккейн тайно посетил Сирию

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн на прошлой неделе совершил секретную поездку в Сирию. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, Маккейн в ходе визита в сирийский город Кобани обсудил с американскими военными и представителями курдов операцию по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) города Ракка, сообщает RT.

После этой поездки глава сенатского комитета по вооружённым силам отправился в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В офисе сенатора подтвердили, что Маккейн совершил поездку для оценки изменяющихся условий в Сирии и Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Маккейна в том, что США увязли в конфликтах по всему миру