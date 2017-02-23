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Американский сенатор Маккейн тайно посетил Сирию

11:00 23.02.2017
Джон Маккейн. Фото с официальной страницы в Facebook
Сюжет: Сирийский кризис

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн на прошлой неделе совершил секретную поездку в Сирию. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, Маккейн в ходе визита в сирийский город Кобани обсудил с американскими военными и представителями курдов операцию по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России) города Ракка, сообщает RT.

После этой поездки глава сенатского комитета по вооружённым силам отправился в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В офисе сенатора подтвердили, что Маккейн совершил поездку для оценки изменяющихся условий в Сирии и Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Маккейна в том, что США увязли в конфликтах по всему миру

Темы: Сирия, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 21:40
Гость: Wrangell

МакКейн - клинический маразматик, который уже одной ногой стоит на том свете. Его не интересует какое количество молодых американских солдат погибнет в войнах, которые он с маразматиками-милитаристами-подельниками пытается организовать в угоду своих хозяев-банкиров и прочей нечисти, для которых война и кровь являются источником доходов.
23.02.2017, 21:35
Гость: ////

...вряд ли.
В синагоге -Путин.
23.02.2017, 20:26
Гость: Знаток

Не удивлюсь, если узнаю, что Маккейн тайно посещает синагогу!
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