Во Франции активисты предложили выдвинуть в президенты страны Обаму

Французские почитатели экс-президента США Барака Обамы хотят добиться для него возможности баллотироваться на пост главы государства.

Они создали сайт «Obama 17», на котором собирают подписи под соответствующей петицией. Их цель – набрать миллион голосов и таким образом убедить бывшего американского лидера принять участие в президентской гонке во Франции. В качестве агитации они также расклеивают по всему Парижу плакаты с изображением Обамы.

Сторонники экс-президента США считают, что он может стать «противоядием» нынешней популярности правых партий во Франции, сообщает ABC News.

Телеканал обращает внимание на то, что для выдвижения Обамы в качестве кандидата в президенты Франции есть одно существенное препятствие – он не француз. Однако его почитателей это не смущает. Они полагают, что избрание главой государства иностранца станет уроком демократии всему миру.

Барак Обама – 44 президент США. Занимал этот пост два срока подряд – с 2009 по 2017 годы. Является лауреатом Нобелевской премии мира 009 года. Перед окончанием второго президентского срока заявил, что намерен отдохнуть от политики и взять длительный отпуск.

