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Во Франции активисты предложили выдвинуть в президенты страны Обаму

20:14 24.02.2017
Фото с сайта whitehouse.gov
Фото с сайта whitehouse.gov
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Французские почитатели экс-президента США Барака Обамы хотят добиться для него возможности баллотироваться на пост главы государства.

Они создали сайт «Obama 17», на котором собирают подписи под соответствующей петицией. Их цель – набрать миллион голосов и таким образом убедить бывшего американского лидера принять участие в президентской гонке во Франции. В качестве агитации они также расклеивают по всему Парижу плакаты с изображением Обамы.

Сторонники экс-президента США считают, что он может стать «противоядием» нынешней популярности правых партий во Франции, сообщает ABC News.

Телеканал обращает внимание на то, что для выдвижения Обамы в качестве кандидата в президенты Франции есть одно существенное препятствие – он не француз. Однако его почитателей это не смущает. Они полагают, что избрание главой государства иностранца станет уроком демократии всему миру.

Барак Обама – 44 президент США. Занимал этот пост два срока подряд – с 2009 по 2017 годы. Является лауреатом Нобелевской премии мира 009 года. Перед окончанием второго президентского срока заявил, что намерен отдохнуть от политики и взять длительный отпуск.
 

Темы: Выборы в мире, Франция, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Барак Обама
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 22:13
Остап

Тем самым активисты признают, что во Франции избирать некого.
24.02.2017, 21:22
Стас

Для своей страны он был не самый плохой президент. О внутренней политике Обамы мы вообще знаем очень мало.
24.02.2017, 21:09
эти французские активисты

похожи на украинцев.
Обама ведь не гражданин Франции.
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