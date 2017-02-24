В Верховный суд США поступило прошение о пересмотре дела Бута

Прошение защиты россиянина Виктора Бута о пересмотре его дела зарегистрировано на сайте Верховного суда США.

«Подано прошение об истребовании дела. Ответ будет дан до 27 марта 2017 года», - цитирует ТАСС сообщение судебной инстанции.

Адвокат Бута Алексей Тарасов рассказал агентству, что прошение было подано 22 февраля. В нем указано, что апелляционный суд и окружной суд в Нью-Йорке неверно оценили представленные защитой факты об утаивании прокуратурой оправдательных доказательств. По словам юриста, они свидетельствуют о полной невиновности бута.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в поставках оружия организации, которая в Штатах считается террористической. В 2012 году американский суд приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов.

