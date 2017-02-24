СМИ узнали о плане демократов по отстранению Трампа от власти

В Демократической партии США разработан план по свержению президента страны Дональда Трампа. Его реализация должна закончиться импичментом главы государства, сообщает телеканал RT.

Автором документа выступил Дэвид Брок, известный как один из самых главных сторонников экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. План был обнародован после встречи демократов с инвесторами во Флориде.

Согласно ему, демократы должны пристально следить за действиями как самого Трампа, так и его администрации и выискивать всевозможные ошибки. Все замеченные просчеты будут нещадно критиковаться.

Одним из главных пунктов плана названо противодействие МИ, поддерживающим президента. В этом вопросе демократы будут активно сотрудничать с соцсетями. Наряду с этим они хотят запретить Трампу давать интервью по телефону и обязать его отвечать на все вопросы только лично.

Телеканал отмечает, что демократы не воспринимают Брока всерьез. Причиной тому его необоснованные выпады в отношении республиканцев, резкие высказывания, а также участие в «глупых, чрезмерно дорогих проектах».

