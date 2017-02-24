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Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН

10:36 24.02.2017
Петр Ильичев. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев, до скоропостижной кончины Виталия Чуркина занимавший должность его первого заместителя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", - сообщили в постпредстве.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин во вторник посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

22 февраля в постпредстве РФ при ООН прошло прощание с Виталием Чуркиным, а 23 февраля его тело было доставлено на родину. В пятницу в Москве пройдут траурные мероприятия в связи с кончиной дипломата.

"Церемония прощания с постоянным представителем Российской Федерации при ООН Виталием Чуркиным состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента (ул. Маршала Тимошенко, 25)", - сообщили в российском дипведомстве. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.

 


 

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 19:13
Гость: Вальтер

Полностью с вами согласен!
24.02.2017, 18:03
Гость: ???

Ну что же как правило зам. в курсе всех дел. Пожелаем новому представителю Великой Российской Державы в Совбезе ООН успеха и стать достойным своего предшествинника, а если получится то и превзойти его.
24.02.2017, 17:55
Гость: Ответ "Мнению"

По древнеславянским поверьям, если усопшего предать огню, то он быстрее возродится в новом воплощении (его аура быстрее очистится), т.е. душа быстрее пройдёт положенный путь. Если хоронить (как настаивают церковники всех мастей иудейского направления), то пока от усопшего хоть что-то остаётся (от телесного), то душа возродиться не может, т.е. не место нужно выбирать, а способ помощи ДУШЕ для ВОЗРОЖДЕНИЯ!..
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