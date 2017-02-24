Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН
Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев, до скоропостижной кончины Виталия Чуркина занимавший должность его первого заместителя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.
"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", - сообщили в постпредстве.
Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин во вторник посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.
22 февраля в постпредстве РФ при ООН прошло прощание с Виталием Чуркиным, а 23 февраля его тело было доставлено на родину. В пятницу в Москве пройдут траурные мероприятия в связи с кончиной дипломата.
"Церемония прощания с постоянным представителем Российской Федерации при ООН Виталием Чуркиным состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента (ул. Маршала Тимошенко, 25)", - сообщили в российском дипведомстве. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.