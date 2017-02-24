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На Украине запретили вещание российского телеканала «Охотник и рыболов»

14:41 24.02.2017
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На Украине запретили вещание российского телеканала о рыбалке «Охотник и рыболов HD», соответствующее сообщение опубликовано на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Соответствующее решение было принято 23 февраля, в силу оно вступит спустя месяц. «Исключить телеканал «Охотник и рыболов HD» из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины», — цитирует РБК сообщение национального совета.

Как объяснили в пресс-службе, 11 и 12 февраля в эфире телеканала «транслировалась передача «Звезда на крючке» с участием Героя России, российского офицера, полковника ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Евгения Конопелькина».

По информации представителей регулятора, в этой программе «были приведены сведения о героической службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне», а также рассказывалось о желании Конопелькина «с детства служить в спецназе». Это, по информации украинской стороны, «создает для зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию».

«Размещение в эфире такой информации свидетельствует о наличии нарушения требований части второй ст. 6 закона «О телевидении и радиовещании», согласно которой не допускается использование <...> телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерными оккупацию территории Украины», — заявили в нацсовете.


 

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 19:29
Гость: Алекс

В России сколько украинских каналов?
24.02.2017, 19:27
Гость: Русский

..ага, а Мы Крым забрали с прекрасным Теплым Морем и чистейшим горным воздухом.
А хохлам осталося купаться в грязной луже под Мелитополем и Одессой. Интересно, сколько процентов городских нечистот могут переварить прибрежные воды этих городов.
24.02.2017, 18:45
Гость: аполон

ну шо ,дождались, шо хохлы херят русский мир по всех каналах.
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