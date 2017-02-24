«Стокгольмский синдром» Европы

Мигранты держат Швецию в заложниках, но их все равно любят

В пригороде Стокгольма мигранты жгли машины и забрасывали камнями полицию. Протесты разгорелись в одном из самых неблагополучных районов Швеции, получившем из-за высокой доли расквартированных там мигрантов прозвище "Маленький Могадишо". Удивительным совпадением стало то, что Дональд Трамп несколько дней назад попал в комическую ситуацию, когда в своей речи обратил внимание на то, что творилось в Швеции "в прошлую пятницу".

Как оказалось, в тот день Трамп просто смотрел документальный фильм о миграционном хаосе в северных странах Европы - о том, что люди замалчивают проблемы, о том, как беспардонно ведут себя мигранты и устраивают беспорядки, насилуют женщин – и им все прощают. Просто изумляет поведение европейцев, которые всегда это отрицают, защищая мигрантов. Это уже похоже на "стокгольмский синдром".

Шведы только что шутили, что у них в "пятницу вечером только медицинская страховка и нет президента-идиота", что же теперь? Не удивляет, что теперь на родине "Икеи" оставшиеся скелеты опять спрячут в шкаф и будут делать вид, что ничего не произошло.

Ведь дело не в том, что Трамп просто пугает или "что-то знал заранее", считает военный эксперт, директор Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин – просто Трамп понимает эти процессы. Об этом и рассказал эксперт.

- Мигранты устроили беспорядки в пригороде Стокгольма. Дональд Трамп предугадал события на несколько дней. Как говорится – "совпадение, не думаю"? Как это можно было предугадать?

Александр Жилин: Что касается использования мигрантов в таких целях – это попадает под спецоперацию по "окошмариванию" Европы. Меркель протащила через Европарламент идею об объединенной армии, и понятно, что объединенная армия – это конвой, который будет подчинен в значительной степени Германии, в которой, в свою очередь, очень грамотно раскручивают Четвертый рейх. Никакая Польша, Румыния и прочие "великие военные державы" не будут иметь прав на то, чтобы принимать решения по этой общей армии. В то же время эта армия с удовольствием придет в Варшаву и там "нагнет" всех по-полной.

- Почему происходят такие беспорядки?

Александр Жилин: Эти вещи происходят не "почему", а "для того чтобы" - чтобы создать полное впечатление у стран, что пусть уж лучше будет объединенная, какая угодно армия, только бы избежать этих ужасов. Трамп прекрасно знает весь этот план. И у него была сказана ключевая фраза, которая адресовалась Соросу и всей этой компании, хотя он сказал ее одному из сенаторов. "Вам бы только Третью мировую сейчас разжечь, больше вы ни о чем не думаете!" - сказал он.

Безусловно, он в курсе событий. Раз он стал президентом, то, безусловно, уже получает информацию от своих спецслужб, и, тем более, он находится в состоянии прямого противодействия тому клану, который считает, что горячая фаза Третьей мировой войны – это действительно выход из финансового кризиса, это возможность сдуть пузыри.

- "Рука Госдепа" не замешана в этом мигрантском скандале?

Александр Жилин: Сейчас пошли события уже глобального характера, потому что потрачено много денег, придумана легенда-прикрытие о каком-то объединении Европы. Нарастает глобализация всего мира. Глобализация – это камуфлирующая легенда, но она настолько очевидно прикрывает неоколонизацию, что только дурак не увидит это.

Поэтому на Западе каждый день первым пунктом в повестке новостей – в России портянки намотали, надели сапоги, сейчас русские придут. Второй пункт – мигранты.

- Просто изумляет поведение европейцев, которые всегда все отрицают. В Стокгольме как будто "стокгольмский синдром" – шведы только что шутили, что у них в "пятницу вечером" только медицинская страховка и нет президента-идиота, и вот – беспорядки. Но они делают вид, что все в порядке и дальше? Что это такое?

Александр Жилин: Совершенно верно говорите - им всем навязали разрушительный инструмент воздействия, а они об этом инструменте снимают фильм, что это все "во спасение", это, дескать, не инструмент, это какая-то "великая миссия", "плавильный котел" и что-нибудь еще. Всякий бред. При этом мигранты, "бедные, несчастные и растерянные", имеют своих начальников, имеют сети управления – это "сетецентрическая" война. Центр один, но сетей - много. Ведь дело не в том, что Трамп кого-то пугал, он просто понимает эти процессы, что, на самом деле, радует.

- Хотите сказать, Трамп встал на пути сторонников Третьей мировой?

Александр Жилин: Дональд Трамп, когда я анализирую его действия и действия тех, кто за ним стоит, – мне кажется, они собираются сдуть все эти экономические пузыри за счет обрушения на фондовых рынках, за счет обрушения цен на энергоресурсы и через "мирный хаос". Не через войну - а через "мирный хаос". Чтобы спекулянтам было нечем крыть.

Трамп никогда не простит Соросу то, что он творит – главный спекулянт планеты. Конечно, он будет с ним бороться. Дело идет к диктатуре.

- Может, просто Трамп завернет экспансионную политику на Ближнем Востоке, иссякнут потоки мигрантов?

Александр Жилин: Все зависит от того, какую картину и какие стратегические планы ему напишут его политические советники и спецслужбы. Что я имею в виду - если будет обосновано, что война в Сирии против России выгодна как инструмент давления на Россию – никогда он не откажется от этого. Если ему докажут, что Украина – это лучший плацдарм (диверсионный или какой-либо другой) для войны против России – он никогда от нее не откажется. Никто козыри не сбрасывает. У Трампа есть определенные козыри против одного из игроков - что же он будет их "светить"? Он не будет избавляться от них – скорее, использует в этой игре.

- Эти протесты так и останутся уже ставшими привычными эксцессами в череде подобных или это начало какого-то движения?

Александр Жилин: Мигранты – эта сила, которой всегда можно воспользоваться для приструнения и воспитания. Что-то наш сосед дурака валяет - мы отдаем команду, которая проходит через управленческие структуры мигрантов, – и все, уже полыхают автобусы в Париже, Берлине, бьются витрины, и народ в ужасе. Остается только позвонить и намекнуть, что это только начало. И все – больше никаких проблем с этим государством не будет.

При этом знаете, что поразительно? Что продажные элиты, которые просто купили, на первое место ставят эту нечисть и только потом, в той же Германии, обращают внимание на коренное население.