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Полиция Малайзии назвала причину смерти Ким Чен Нама

10:46 24.02.2017
Фото с сайта nv.ua
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Ким Чен Нам - сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - умер в результате отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия, сообщила полиция Малайзии, ведущая следствие по делу об убийстве.

В распространенном заявлении говорится, что такой вывод был сделан экспертами химического департамента полиции, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Одна из женщин, арестованных по подозрению в убийстве, смогла нанести отравляющее вещество на лицо погибшего.

Парламент Южной Кореи, который обвиняет КНДР в организации убийства Ким Чен Нама, обратился в конгресс США с предложением о включении Северной Кореи в список террористических государств, сообщили южнокорейские СМИ.

Ранее полиция Малайзии потребовала от посольства КНДР в Куала-Лумпуре предоставить ей возможность допросить второго секретаря посольства в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама, что было воспринято СМИ как причастность северокорейских властей к преступлению.

Темы: Северная Корея, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 19:26
digger

Возможно это похожее на VX вещество, их может быть штук 15.
Химики в КНДР могли что-то такое воспроизвести.
24.02.2017, 19:25
digger

Как кому? Потенциальный наследник престола в КНДР. Не знали что ли как короли друг друга травили и родню которая могла претендовать на трон?
24.02.2017, 16:10
гость

Кому он мешал то не пойму? Жил бы спокойно и жил никого не трогал.
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