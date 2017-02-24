Полиция Малайзии назвала причину смерти Ким Чен Нама

Ким Чен Нам - сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - умер в результате отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия, сообщила полиция Малайзии, ведущая следствие по делу об убийстве.

В распространенном заявлении говорится, что такой вывод был сделан экспертами химического департамента полиции, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Одна из женщин, арестованных по подозрению в убийстве, смогла нанести отравляющее вещество на лицо погибшего.

Парламент Южной Кореи, который обвиняет КНДР в организации убийства Ким Чен Нама, обратился в конгресс США с предложением о включении Северной Кореи в список террористических государств, сообщили южнокорейские СМИ.

Ранее полиция Малайзии потребовала от посольства КНДР в Куала-Лумпуре предоставить ей возможность допросить второго секретаря посольства в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама, что было воспринято СМИ как причастность северокорейских властей к преступлению.