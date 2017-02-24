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Заседание Верховной Рады Украины посетил Ждун

18:30 24.02.2017
Фото с личной страницы Борислава Березы в Facebook
Фото с личной страницы Борислава Березы в Facebook
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Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза пришел на очередное заседание парламента с мягкой игрушкой, изображающей известный интернет-мем под названием Ждун.

На своей странице в Facebook он написал, что Ждун, как и большинство граждан страны, ожидает от депутатов посещения заседаний и работы. При это парламентарий отметил, что в сессионном зале Рады зарегистрировались более 300 его коллег, но фактически присутствовали вдвое меньше.

Береза добавил, что Ждун ждет от правительства «качественных изменений». По словам депутата, в отличие от Украины, у Ждуна немало терпения и времени. В интервью телеканалу «112 Украина» парламентарий рассказал, что и сам он ждет возможности публично задать кабмину ряд вопросов.

Депутат добавил, что многим его коллегам присутствие в Раде Ждуна не понравилось. «Я доволен тем, что депутаты обижены на это», - сказал Береза и подчеркнул, что парламентарии должны чаще обращать внимание на сограждан.

Мем Ждун появился после публикации в Сети фото скульптуры голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Забавное существо представляет собой гибрид слона и насекомого. Автор задумала его как компаньона для пациентов, которые ждут приема у врача.
 

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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24.02.2017, 19:38
Гость: Ха

Страна летит в пропасть а им Хи-Хи.
24.02.2017, 19:18
Гость: Кирилл.

Самый главный и "влиятельный" Ждун сидит в Кремле!
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