Заседание Верховной Рады Украины посетил Ждун

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза пришел на очередное заседание парламента с мягкой игрушкой, изображающей известный интернет-мем под названием Ждун.

На своей странице в Facebook он написал, что Ждун, как и большинство граждан страны, ожидает от депутатов посещения заседаний и работы. При это парламентарий отметил, что в сессионном зале Рады зарегистрировались более 300 его коллег, но фактически присутствовали вдвое меньше.

Береза добавил, что Ждун ждет от правительства «качественных изменений». По словам депутата, в отличие от Украины, у Ждуна немало терпения и времени. В интервью телеканалу «112 Украина» парламентарий рассказал, что и сам он ждет возможности публично задать кабмину ряд вопросов.

Депутат добавил, что многим его коллегам присутствие в Раде Ждуна не понравилось. «Я доволен тем, что депутаты обижены на это», - сказал Береза и подчеркнул, что парламентарии должны чаще обращать внимание на сограждан.

Мем Ждун появился после публикации в Сети фото скульптуры голландской художницы Маргрит ван Брифорт. Забавное существо представляет собой гибрид слона и насекомого. Автор задумала его как компаньона для пациентов, которые ждут приема у врача.

