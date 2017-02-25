Литва выступила за постоянное военное присутствие США в стране

Литва считает необходимым постоянное присутствие американских военных на своей территории. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Delfi.

«Мы выступаем за постоянное присутствие [американских войск], из-за того, что наши собственные возможности весьма ограничены», — сказал Линкявичюс. Он также добавил, что обратился с данной просьбой к заместителю министра обороны США Роберту Ворку и заместителю госсекретаря Штатов Томасу Шэннону.

Издание отмечает, что Конституция Литвы запрещает размещение военных баз других государств на территории страны. Однако, по словам Линкявичюса, размещение американских войск на постоянной основе возможно после подписанного недавно двустороннего соглашения о статусе американских войск. Оно дает право США использовать литовские базы.

Страны НАТО 8 июля 2016 года договорились о создании четырех батальонов в Прибалтике и Польше. Как сообщал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, военные будут находиться в странах Восточной Европы в качестве «сдерживающей меры».

Агентство Reuters 6 января сообщило, что сотни танков, грузовиков и другой военной техники из США прибыли в Германию, откуда они будут отправлены в Польшу в рамках наращивания военного присутствия НАТО в Восточной Европе.