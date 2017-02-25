Белый дом признал невозможным опровергнуть обвинения в связях с Россией

За обвинениями президента Дональда Трампа и его команды в ненадлежащих связях с Россией ничего не стоит, кроме бездоказательных утечек в прессу от анонимных источников, заявил на брифинге пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

​По его словам, Трамп уже много раз давал исчерпывающие объяснения того, сколько раз и о чем он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, а также об отсутствии у него каких-либо интересов в России. Президент не может опровергать то, чего нет, а также запрещать расследование, которого нет, или препятствовать ему, уточнил Спайсер.

Отчет о брифинге опубликован на официальном сайте Белого дома.

«Хорошо, давайте еще раз. Проблема в том, что связей, которые нужно расследовать, нет. <...> Вы не можете опровергать то, чего не существует. Он [президент Трамп] уже объяснял, сколько раз он разговаривал с Путиным. У него нет интересов в России. Он не может до бесконечности отрицать то, чего не существует», — заявил Спайсер.

После того как журналисты напомнили об утечках, Спайсер заявил, что речь идет только об анонимном источнике The New York Times. При этом комитет по разведке конгресса признал всю историю «доказуемо ложной». «Разве дело не в том, что никакой истории на самом деле нет?» — обратился к журналистам пресс-секретарь.

Он также пояснил, что Белый дом не может препятствовать расследованию этого дела Министерством юстиции, поскольку для того, чтобы препятствовать, нужно, чтобы это расследование имело место. «Мы о нем ничего не знаем», — заверил Спайсер. «Если у них есть что расследовать, они должны делать то, что хотят. Они должны следовать закону», — подвел черту Спайсер.

В пятницу, 24 февраля, газета The Washington Post опубликовала очередную порцию утечек от анонимного источника в Белом доме. В материале газеты, которая последовательно выступает против Трампа, говорилось, что высокопоставленные чины в разведсообществе и поддерживающие Трампа конгрессмены получили задание звонить в СМИ и опровергать обвинения в контактах между сотрудниками избирательного штаба Трампа с представителями России. «Действуя по указанию Белого дома, должностные лица на прошлой неделе звонили в новостные медиа, чтобы выразить несогласие с материалами о предполагаемых контактах между членами предвыборной команды президента Трампа и сотрудниками российской разведки», — написала газета со ссылкой на анонимный источник.

Еще один яростный критик Трампа — телеканал CNN — также со ссылкой на анонимный источник опубликовал материал, в котором говорилось, что Белый дом обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой публично опровергнуть появившиеся в СМИ сообщения о связях команды президента США Дональда Трампа с Россией, которые якобы имели место во время американской президентской кампании 2016 года. Как уточнил собеседник телеканала, ФБР отказало администрации Трампа в этой просьбе.

Ранее, 15 февраля, The New York Times со ссылкой на несколько анонимных источников рассказала, что американская разведка располагает данными о контактах членов избирательного штаба Дональда Трампа с высокопоставленными представителями российских разведывательных служб до президентских выборов.

Сам Трамп неоднократно обвинял CNN, NYT и WP в том, что они публикуют непроверенные фейковые новости. Однажды он даже назвал такие СМИ «врагами американского народа». В пятницу, 24 февраля,​ журналисты CNN и NYT пожаловались, что их не допустили на пресс-конференцию в Белый дом, на которой Спайсер заявил о том, что обвинения в связях с Россией фактически построены на вымысле.