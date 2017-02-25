Россия пообещала наложить вето на антисирийские санкции в СБ ООН

Как сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, Россия наложит вето на проект резолюции по Сирии в случае, если он будет вынесен на рассмотрение​ Совета Безопасности. Он объяснил это тем, что документ «предвосхищает результаты расследования», которое проводят эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает ТАСС.

Сафронков указал, что проект резолюции, который обсуждался на закрытой встрече Совбеза, является односторонним. По его словам, на комиссию ООН оказывается огромное давление с целью «получить односторонний результат расследования».

Проект резолюции, предложенный Великобританией и Францией, предусматривает запрет на поставки правительству Сирии, армии и государственным структурам любых вертолетов.

13 февраля организация Human Rights Watch заявила, что в конце 2016 года сирийская правительственная армия как минимум восемь раз применяла химическое оружие в ходе боев за Алеппо. При этом правозащитники ссылались на интервью со свидетелями, а также видеоматериалы и фотографии, появившиеся в социальных сетях.

HRW утверждала, что хлор сбрасывали вертолеты, которые якобы базировались на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

13 января агентство Reuters сообщило, что следователи ООН заподозрили в причастности к применению хлора в 2014–2015 годах именно президента Башара Асада и его брата. Подтверждения этой информации позже не было.

Россия не раз указывала, что доказательств причастности правительственной армии Сирии к применению химического оружия не было, настаивая на беспристрастном, объективном и независимом расследовании.