]]> ]]>
Главная В мире Новости

Россия пообещала наложить вето на антисирийские санкции в СБ ООН

12:32 25.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Как сообщил журналистам заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, Россия наложит вето на проект резолюции по Сирии в случае, если он будет вынесен на рассмотрение​ Совета Безопасности. Он объяснил это тем, что документ «предвосхищает результаты расследования», которое проводят эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает ТАСС.

Сафронков указал, что проект резолюции, который обсуждался на закрытой встрече Совбеза, является односторонним. По его словам, на комиссию ООН оказывается огромное давление с целью «получить односторонний результат расследования».

Проект резолюции, предложенный Великобританией и Францией, предусматривает запрет на поставки правительству Сирии, армии и государственным структурам любых вертолетов.

13 февраля организация Human Rights Watch заявила, что в конце 2016 года сирийская правительственная армия как минимум восемь раз применяла химическое оружие в ходе боев за Алеппо. При этом правозащитники ссылались на интервью со свидетелями, а также видеоматериалы и фотографии, появившиеся в социальных сетях.

HRW утверждала, что хлор сбрасывали вертолеты, которые якобы базировались на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

13 января агентство Reuters сообщило, что следователи ООН заподозрили в причастности к применению хлора в 2014–2015 годах именно президента Башара Асада и его брата. Подтверждения этой информации позже не было.

Россия не раз указывала, что доказательств причастности правительственной армии Сирии к применению химического оружия не было, настаивая на беспристрастном, объективном и независимом расследовании.

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2017, 17:06
А мне вот, другое непонятно. .

Столько раз, применяли хим оружие,а жертв единицы! Что,хим оружие, такое безопасное? Получается, от смертников больше гибнет людей,а ООН,их не запрещает. Парадокс однако? ДАЁШЬ ЗАПРЕТ НА СМЕРТНИКОВ!!!!
25.02.2017, 16:53
А почему бы

не поставить вопрос о террористической деятельности США по дестабилизации Ближнего Востока?
25.02.2017, 16:22
Татьяна Алексеевна

Это Вы про кого?
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.