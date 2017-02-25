Визитом в ДНР Савченко провоцирует свой арест на Украине

Пока она гостила в Донецке, в Киеве ее обвинили в подготовке вооруженного восстания против Петра Порошенко

В министерстве госбезопасности ДНР в пятницу подтвердили прибытие в республику депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. «Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных», – сообщает «Донецкое агентство новостей».

В минобороны ДНР уточнили, что «Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в Макеевскую колонию». Речь, вероятно, идет о Западной исправительной колонии № 97, находящейся между Макеевкой и Донецком. Здесь, по утверждению украинской стороны, содержатся 37 из 109 пленных. Именно столько бойцов ВСУ находится у ополченцев, по версии советника главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрия Тандита. К слову заметим, что ИК № 97 была основана в 1947 году как лагерь для немецких военнопленных.

СБУ испытала «определенное недоумение»

В СБУ уже пообещали «провести разговор» с Савченко на предмет посещения ею Донецка. «Это не первое действие, которое госпожа Савченко делает вместе с Рубаном», – цитирует «Интерфакс» руководителя аппарата СБУ Александра Ткачука. Представитель «безпеки» подчеркнул, что Савченко не обязана информировать о своих передвижениях как народный депутат, «нужно помнить, каким образом Савченко попала сначала в плен, а потом в Российскую Федерацию». «А теперь посещение оккупированных территорий вызывает определенное недоумение», – признался Ткачук.

За два дня до своей поездки Савченко опубликовала в Facebook сообщение: «За время моей работы в Верховной раде я получила более тысячи обращений от родственников пленных, без вести пропавших и погибших воинов, защищавших Украину от врага». В подтверждение этого Савченко приложила к сообщению несколько сканов обращений с просьбой помочь с освобождением из плена бойцов ВСУ. «Обращения граждан Украины, которые просят помощи ради своих родных людей, дают мне право действовать», – написала по этому поводу Савченко.

Напомним, в январе Савченко опубликовала списки пленных с обеих сторон, предложив обмен в три этапа. В первую очередь следует обменять всех подтвержденных сторонами пленных: 42 украинских силовика на 256 ополченцев и 44 украинца, находящихся в заключении в Крыму, на 102 российских граждан, задержанных на Украине.

«Взять оружие в руки и сбросить эту власть»

В тот момент, когда Савченко прибыла в Донецк, ее коллеги в Верховной раде проводили в Киеве пленарное заседание. Как по совпадению, примерно за час до того, как стало известно о поездке, депутат от пропрезидентского Блока Петра Порошенко Татьяна Рычкова призвала генпрокуратуру Украины и СБУ расследовать действия Савченко во время недавнего визита к украинским военным – николаевским десантникам – в «зоне АТО».

«На этой неделе народная избранница Надежда Савченко была в районе донецкого аэропорта, где встречалась с военнослужащими 80-й отдельной воздушно-десантной бригады и 79-й и подстрекала их покинуть свои позиции, прийти сюда свергать преступную власть, взять оружие в руки и прийти сбросить эту власть», – с трибуны Рады донесла Рычкова. Депутат попросила считать свое выступление депутатским запросом, уточнив, что говорит «по поручению и от имени военнослужащих Воздушных сил Украины».

В СБУ уже пообещали проверить заявление Рычковой, сказал уже упомянутый руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. Более того, пояснил он, глава СБУ Василий Грицак уже дал поручение опросить украинских силовиков, с которыми у линии фронта общалась Савченко.

Не дожидаясь решения смежников из СБУ, советник главы МВД Зорян Шкиряк в своем Facebook сразу потребовал возбудить против Савченко уголовное дело по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Похоже, Савченко не только не боится таких угроз, но как будто сама провоцирует силовые структуры Украины на открытый конфликт.

«Поговорить о мире»

Еще в июле прошлого года Савченко предложила главам ЛНР и ДНР Игорю Плотницкому и Александру Захарченко «выйти на «нейтралку» и поговорить,... если мы хотим говорить о мире». В октябре она даже утверждала, что уже посетила «оккупированные территории», но эти утверждения были опровергнуты властями ДНР и ЛНР. Как бы то ни было, депутату пришлось давать показания в СБУ.

Первая встреча Савченко с Захарченко и Плотницким состоялась в декабре в Минске. В январе Захарченко пообещал обеспечить безопасность Савченко в случае ее визита в республику.

Основатель движения «Донецкая Республика», бывший вице-премьер ДНР и экс-председатель народного совета республики Андрей Пургин считает ошибочным шагом допуск украинского депутата в ДНР. «Не следует забывать, что Надежда Савченко в том числе была признана российским судом виновной в убийстве», – подчеркнул Пургин.

Напомним, Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и незаконном пересечении границы. 22 марта прошлого года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена в Киев. Украинский президент Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.

«Формально, юридически она на свободе, но никто не отменял приговор о ее виновности. Помилование Савченко не дает повода относиться к ней как к обычному человеку», – полагает Пургин.

«Донецк в настоящую минуту снова обстреливают»

Донецкий политолог Роман Манекин заметил, что в общем одобряет «инспекцию госпожой Савченко донецких «зон» и мест содержания военнопленных».

«Я не в курсе позиции властей ДНР по этому вопросу. Потому что выходные, а еще потому, что Донецк в настоящую минуту снова обстреливают. Однако если говорить по сути, то любая инспекция мест содержания пленных или заключенных, с моей точки зрения, на пользу делу», – заметил Манекин.

Собеседник добавил, что и представителям миссии ОБСЕ, а также ООН неплохо было бы посещать места заключения, причем по обе стороны линии фронта.

В отличие от украинских «добробатов» (добровольческих батальонов), «власти ДНР действительно относятся к пленным достаточно гуманно», отметил Манекин. «Во всяком случае при обменах, которые имели место, власти ДНР (та же уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова) передавали украинской стороне пленных живыми, упитанными и здоровыми, в то время как представители Украины всякий раз пытались выдать за военнослужащих гражданских лиц, которых просто, что называется, хватали на улице, – отмечает Манекин. – Причем украинская сторона передавала людей в таком виде, что... в общем, зачастую это были куски окровавленного мяса».

Хотелось бы, однако, видеть и встречное движение, «например инспекционную поездку Дарьи Морозовой по украинским пенитенциарным учреждениям», добавил собеседник. «Интересно, как бы на подобное предложение отреагировал господин Порошенко?» – задается риторическим вопросом Манекин.