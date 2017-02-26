В Белоруссии прошли новые протесты против «декрета о тунеядцах»

Жители Белоруссии продолжают протестовать против налога на «тунеядство». На этот раз акции прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, сообщает РИА Новости.

Так, в Барановичах собралось около 300 протестующих. Наряду с отменой декрета они требовали отказа от контрактной системы, снижения пенсионного возраста, а также перехода к парламентской форме правления.

Акция протеста продолжалась около часа. Активисты призвали жителей города собираться отправиться на марше в Минске, передает радио «Свобода».

В Бобруйске и Витебске на митингах присутствовало примерно по тысяче человек, в Бресте против декрета протестовали около 250 горожан.

Протесты начались в Минске в середине февраля. Митингующие дали властям страны месяц на отмену декрета, заявив, что в случае отказа продолжат «коллективные действия».

