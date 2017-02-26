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В Белоруссии прошли новые протесты против «декрета о тунеядцах»

19:08 26.02.2017
Фото с сайта rusnext.ru
Фото с сайта rusnext.ru
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Жители Белоруссии продолжают протестовать против налога на «тунеядство». На этот раз акции прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, сообщает РИА Новости.

Так, в Барановичах собралось около 300 протестующих. Наряду с отменой декрета они требовали отказа от контрактной системы, снижения пенсионного возраста, а также перехода к парламентской форме правления.

Акция протеста продолжалась около часа. Активисты призвали жителей города собираться отправиться на марше в Минске, передает радио «Свобода».

В Бобруйске и Витебске на митингах присутствовало примерно по тысяче человек, в Бресте против декрета протестовали около 250 горожан.

Протесты начались в Минске в середине февраля. Митингующие дали властям страны месяц на отмену декрета, заявив, что в случае отказа продолжат «коллективные действия».
 

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 06:21
Тунеядец

У бацяни нет фондов из которых можно почерпать бабцы пока то да сё.
И поэтому ему скоро искать трубу куда бы нырнуть на манер Каддафи. Потому что если третий десяток лет обещать населению среднюю зарплату в 500 долл. и ни как не достигнуть этой высоты-это значит у него низкие умственные способности А если он ещё и не извиняется за невыполненные обещания и бодренько сочиняет какие-то достижения -это значит что он жлоб.
27.02.2017, 00:57
Нет

Он разругался с Керимовым и Баумгертнером. А это не Россия, а Федерация.
27.02.2017, 00:08
Да, попал.

с Россией разругался, нагадил, а у Запада разговор с диктаторами короткий- чуть тронет демонстрантов, тут же цап-царап, и в Гаагу. коле править не придется. Бедный ребенок, какой удар для него!
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