США могут выйти из Совета ООН по правам человека

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американское издание Politico.

Как напоминает издание, Совет часто критикуют за то, что в него входят представители диктаторских режимов и за то, что он публикует антиизраильские отчеты.

В ближайшую сессию, которая начинается в понедельник 27 февраля, никаких конкретных шагов со стороны США не последует. Но уже очевидно, что одно только обсуждение возможности выхода из Совета вызвало беспокойство различных правозащитных организаций, которые опасаются, что Вашингтон намерен уменьшить свою роль в глобальной борьбе за права человека.

Окончательное решение о выходе из Совета будет принято при участии госсекретаря США Рекса Тиллерсона, постпреда США в ООН Никки Хейли и, разумеется, президента Трампа.

Как сообщают источники, у американских чиновников вызывает вопросы критика Советом Израиля и присутствие среди членов Совета стран, которые, подчеркивает Politico, известны своими нарушениями прав человека. Например, Китай и Саудовская Аравия.

Согласно информации журналистов, Тиллерсон лично высказывал недоумение в связи с работой Совета, который обладает широкими полномочиями при расследовании возможных случаев нарушения прав человека. Между тем в госдепе отказались комментировать слухи о возможном выходе из Совета.

Совет ООН по правам человека существует с 2006 года (он заменил Комиссию по правам человека ООН). Администрация президента США Джорджа Буша-младшего тогда отказалась от членства, поставив под вопрос его эффективность, учитывая участие в нем представителей недемократических режимов. При Бараке Обаме США вошли в состав Совета.

Россия осенью 2016 года не была переизбрана в совет ООН по правам человека.