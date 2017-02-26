Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины
Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности, главной целью которой является «противостояние влиянию России».
«Необходимость принятия доктрины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также нуждой в выработке стратегий защиты от кибератак в условиях глобализации свободного обращения информации», — цитирует «Росбалт» документ, опубликованный на сайте администрации украинского президента.
В качестве цели доктрины обозначено уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».
В рамках осуществления постановлений документа на Украине будут проводиться ряд действий для обеспечения развития защищенной национальной телекоммуникационной сети, защиты государственных информационных ресурсов и укрепления возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.
Согласно положениям доктрины, обязанности по отслеживанию публикаций в СМИ и Интернете с целью выявления информации, распространение которой запрещено на Украине, возлагается на Министерство информационной политики. Также министерство должно формировать приоритеты государственной информационной политики и осуществлять контроль за их реализацией.
Ряд задач также возлагается на МИД Украины, Минобороны, СБУ, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы и Национальный институт стратегических исследований.