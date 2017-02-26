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Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

12:41 26.02.2017
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности, главной целью которой является «противостояние влиянию России». 

«Необходимость принятия доктрины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также нуждой в выработке стратегий защиты от кибератак в условиях глобализации свободного обращения информации», — цитирует «Росбалт» документ, опубликованный на сайте администрации украинского президента.

В качестве цели доктрины обозначено уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

В рамках осуществления постановлений документа на Украине будут проводиться ряд действий для обеспечения развития защищенной национальной телекоммуникационной сети, защиты государственных информационных ресурсов и укрепления возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.

Согласно положениям доктрины, обязанности по отслеживанию публикаций в СМИ и Интернете с целью выявления информации, распространение которой запрещено на Украине, возлагается на Министерство информационной политики. Также министерство должно формировать приоритеты государственной информационной политики и осуществлять контроль за их реализацией.

Ряд задач также возлагается на МИД Украины, Минобороны, СБУ, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы и Национальный институт стратегических исследований.​ 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.02.2017, 18:39
Доктрина против нищеты?

Нищету населения опровергнуть невозможно.
А дальше будет ещё веселее.
26.02.2017, 18:37
Конечному

Бедны россияне, это же надо, какой кисельный бред у них в головах.
26.02.2017, 18:27
???

Уточнение принимается.
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