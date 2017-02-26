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СМИ сообщили о подготовке Японией плана совместной деятельности на Курилах

10:17 26.02.2017
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Правительство Японии готовится предложить России детализированный план совместной хозяйственной деятельности, в частности, в медицине, рыболовстве, экологии и туризме на южных Курилах, который не затрагивал бы проблемы принадлежности островов, на которые претендуют японцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Никкэй".

По данным издания, к предстоящим 18 марта в Токио переговорам по возможности совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах японское правительство, в частности, выдвинуло идею оказания медицинской помощи специалистами-медиками Хоккайдо жителям соседних южных островов Курильской гряды с отдаленным доступом, в том числе через интернет. Таким же образом предполагается предоставлять консультации местным врачам на Курилах.

Частные компании России и Японии, по мнению Токио, могли бы организовать морские круизы для японских туристов на некоторые острова южных Курил. Однако для того, чтобы не затрагивать вопроса принадлежности островов, туристы просто не будут там высаживаться.

По мнению властей Японии, экологи двух стран могут сообща работать над сохранением в этом районе окружающей среды.

Также отмечается, что в области рыболовства Япония предложит России совместные предприятия по переработке горбуши и другой рыбы, а также по производству ценных моллюсков "морское ушко" и других морепродуктов.

Договоренности проработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на переговорах в Японии президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ 15-16 декабря 2016 года. 

Темы: Россия, Курильские острова, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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26.02.2017, 13:15
альф

А почему бы просто не закрыть вопрос о этих островах? Сказать японцам, что вопрос закрыт, и все...пусть там хоть с ума сходят, это их проблемы.
26.02.2017, 12:39
пограничник

На фоне визгов и воплей такое предложение , мягко говоря, не заслуживает доверия: следует ожидать провокаций и диверсий на наших островах. Нам это надо???А к каждому туристу энд предпринимателю солдата не приставишь...
26.02.2017, 11:38
Странно.

Сами разводим паразитов в своём организме. Да их потом хрен выведешь.
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