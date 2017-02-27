Японское солнце восходит для мигрантов

Япония к мигрантам всегда относилась настороженно, но сейчас готова пересмотреть миграционную политику

Жесткая миграционная политика

Среди экономически развитых государств мира Япония входит в группу стран с относительно закрытой иммиграционной системой по допуску на рынок труда неквалифицированной рабочей силы. Такому строгому контролю по отношению к иностранцам может позавидовать сам Дональд Трамп: в соответствии с действующим иммиграционным законодательством из числа иностранных граждан легально на неквалифицированную работу могут претендовать лишь иностранцы японского происхождения, иностранные студенты и стажеры.

Лю Хунмэй работала на швейной фабрике в Шанхае, но изнуряющий график работы и низкая заработная плата навели женщину на мысль о переезде в Японию. Так, на новом месте работы за упаковку и глажку одежды на фабрике ей пообещали зарплату, в три раза превышающую ту, которую Лю получала в Китае. Женщина надеялась получить лишние тысячи долларов для своей семьи, которая увеличилась с рождением сына, пишет The New York Times.

«Тогда мне казалось, что это реальный шанс на лучшую жизнь», — поделилась Лю с американским изданием. Однако все обернулось иначе. В соответствии с японским законодательством работу Лю нельзя считать таковой — в Японии это называется «стажировкой». Стажерская программа в этой стране — довольно распространенное явление.

В Японии трудно найти людей, которые хотели бы сортировать овощи или мыть посуду в ресторане. Поэтому персонал нанимают из-за границы, чтобы заполнить рабочие места, которые не подходят коренным жителям страны.

Стажерская программа спонсируется правительством Японии. Цель ее заключается в том, чтобы ликвидировать дефицит рабочей силы. Работники необходимы фабрикам, ресторанам, фермам и другим предприятиям. «Практически каждый овощ в супермаркетах Токио был отобран стажерами», — поделился с американским изданием профессор Metropolitan University в Токио Кийото Танно. Стажеры в Японию в основном прибывают из Китая, Вьетнама, Филиппин и Камбоджи, и их число увеличивается с каждым днем.

По данным японского минюста, число иностранных граждан, проживающих в Японии, побило рекорд в 2,31 млн человек в конце июня 2016 года, что на 3,4% выше, чем полгода назад. Больше всего оказалось китайцев, южных корейцев, филиппинцев и бразильцев.

Граждане Вьетнама заняли пятое место в количестве 175 тыс. человек, что на 20% выше показателя прошлого года. Из 2,31 млн 81,5% составили имеющие средне- и долгосрочную визу. Увеличилось число тех, у кого есть виза инженера или специалиста по гуманитарным наукам, а также тех, кто работает в международных компаниях, на 11,8%. Количество приезжих с супружеской визой снизилось на 0,4%.

Спрос превышает предложение

Привычная жесткая антимиграционная политика привела к реальным проблемам на рынке труда. Многие отрасли страдают от нехватки рабочей силы, тем самым затормаживая экономическое развитие страны.

Стоит отметить, что общее количество рабочих иностранного происхождения на территории Японии, по данным правительства, в прошлом году превысило отметку в миллион, пишет The New York Times. Причем большая часть из них приехала в страну в качестве технического стажера.

Для того чтобы приехать в Японию, Лю Хунмэй заплатила $7 тыс. брокерам за визу. Но условия работы и жизни, которые ей обещали, оказались намного хуже.

«Боссы относятся к нам как к рабам, — делится она с The New York Times. — Никакого обучения нет и в помине».

Йошио Кимура, член парламента от правящей Либерально-демократической партии, называет такую систему «импортом рабочей силы». Чао Бао, 33-летний стажер из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, работал в центральной Японии на небольшом заводе по производству автозапчастей.

«Люди в компаниях разные. Там, где я работал, были не очень честные: мы могли работать все выходные и не получить за это деньги. Потом меня и вовсе уволили за какую-то ошибку, найденную менеджером», — прокомментировал молодой человек свой стажерский опыт изданию.

Швея из Вьетнама Тхам Тхи Нхунг рассказала, что за четыре месяца работы ни у одной швеи с их фабрики не было выходного дня, а рабочий день длился с восьми утра до десяти вечера. При этом после коллективной жалобы женщин на ежемесячную недоплату в размере $712 владелец прислал им письмо, в котором сообщил, что завод закрывается, а все работники уволены.

Несмотря на такие условия, спрос по-прежнему превышает предложение. Это связано еще и с тем, что численность трудоспособных японцев сокращается с середины 1990-х годов из-за низкой рождаемости. В национальном масштабе безработица составляет всего 3%, отмечает The New York Times.

В планах японского правительства увеличить срок действия стажерской визы с трех до пяти лет, при этом расширить сферу найма иностранных рабочих до домов престарелых и клининговых компаний для офисов и гостиниц.

Попасть в Страну восходящего солнца не по стажерской программе почти невозможно. Существуют программы для студентов, беженцев, однако почти все претенденты в конечном итоге не получают визу. Большая часть жителей страны — этнические японцы, которые негативно относятся к мигрантам. К тому же Япония географически удалена от бедных государств, поставляющих беженцев.

Например, за 2015 год, по данным министерства юстиции Японии, поступило около 7,6 тыс. заявок на статус беженца, из которых удовлетворены только 27 (в 2014 году было около 5 тыс. заявок, из которых удовлетворили лишь 16). Большинство просителей статуса беженца в 2015 году были из Индонезии, Непала и Турции.

Борьба за права

Стажерская программа в Японии не раз подвергалась критике со стороны работников и юристов, называющих это «эксплуатацией работника». Более того, большинство людей берут тысячи долларов в долг, чтобы оплатить комиссию брокеру, рассчитывая на стабильный заработок в будущем.

После приезда в страну и реального знакомства с условиями они не имеют права сменить работодателя: компании нанимают их не напрямую, а сама виза привязывает работника к определенной компании. Единственный выход — отправиться на родину, потеряв в конечном итоге все.

Господин Кимуро не отрицает, что условия труда стажеров далеки от идеальных, однако уверен, что без мигрантов Япония не обойдется. «Если мы хотим экономического роста в будущем, нам нужны иностранцы», — сказал он в разговоре с The New York Times.

В 2011 году, по данным американского доклада Государственного департамента о торговле людьми, японскую стажерскую программу сочли ненадежной из-за отсутствия защиты от «долговой кабалы» и злоупотреблений трудом рабочих. Те, кто не может заплатить брокеру за визу, остаются в Японии нелегально. Почти 6 тыс. мигрантов поступили так в 2015 году, по данным министерства юстиции Японии. При этом, по подсчетам правительства, число нелегальных мигрантов в Японии составляет около 60 тыс. Для сравнения: число нелегальных мигрантов в США доходит до 11 млн, пишет The New York Times.

Дональд Трамп против

Жители Соединенных Штатов и других развитых стран имеют схожие проблемы. Именно поэтому на многие низкооплачиваемые должности нанимают нелегальных мигрантов. Однако такое положение дел кажется неприемлемым новому президенту США. Так, ключевым направлением своей предвыборной кампании политика были искоренение нелегальной миграции и официальный запрет на въезд для жителей некоторых стран.

Несмотря на то что пост главы государства магнат занял чуть больше месяца назад, активные действия не заставили себя ждать. Дональд Трамп подписал указ, временно закрывающий въезд в США беженцам и гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением. Правда, в течение нескольких дней после подписания документа федеральные судьи в четырех американских штатах удовлетворили иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) о введении временного судебного запрета на депортацию людей, задержанных в аэропортах США, обратно на родину.

Против миграционного указа также выступил Совет американо-исламских отношений (CAIR). В своем иске от имени группы американских мусульман и проживающих в США граждан стран, на которые распространяется запрет на въезд, такое решение президента они трактуют как «решение о поражении мусульман в правах», сообщает BBC News. Более того, ограничение труда нелегальных мигрантов осложнит строительство стены на границе США и Мексики не только в физическом, но и в финансовом плане.