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ВСУ захватили Донецкую фильтровальную станцию

15:40 26.02.2017
Фото с сайта rusvesna.su
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинские боевики минувшей ночью захватили объекты Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Сегодня ночью украинская сторона, в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств, захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории огня по нашим позициям, — цитирует его "Русская Весна". — Зная, что наши подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник чувствовал свою полную безнаказанность».

Согласно информации, при обстрелах из района ДФС украинские военные применяли минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом огонь также велся из помещений станции не только по позициям сил ДНР, но и по жилым районам Ясиноватой и ее села Спартак.

По словам Басурина, захват станции был произведен боевиками из украинских радикальных националистических подразделений.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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26.02.2017, 18:35
Гость: Д

Донецк, говоришь, уже в тылу ВСУ? Оригинально. А жители об этом знают?
26.02.2017, 18:30
Гость: Да захватили

Потому что есть минские соглашения и они должны стоять на том месте где им определили.
Не скулите, не виляйте и говорите прямо ,что Киев не соблюдает и не будет соблюдать минские соглашения.
Вы трусы, а не мужчины.
26.02.2017, 18:29
Гость: Тигр

Наверное пора, киевские бандиты совсем обнаглели.
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