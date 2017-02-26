ВСУ захватили Донецкую фильтровальную станцию

Украинские боевики минувшей ночью захватили объекты Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Сегодня ночью украинская сторона, в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств, захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории огня по нашим позициям, — цитирует его "Русская Весна". — Зная, что наши подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник чувствовал свою полную безнаказанность».

Согласно информации, при обстрелах из района ДФС украинские военные применяли минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом огонь также велся из помещений станции не только по позициям сил ДНР, но и по жилым районам Ясиноватой и ее села Спартак.

По словам Басурина, захват станции был произведен боевиками из украинских радикальных националистических подразделений.