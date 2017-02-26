]]> ]]>
Главная В мире Новости

Вашингтон обвинил ополченцев в нападении на миссию ОБСЕ

21:02 26.02.2017
Сюжет: Противостояние на Украине

Госдепартамент США осудил нападение на спецмиссию ОБСЕ на востоке Украины и возложил ответственность за инцидент на ополченцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Важно, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе водоочистительную станцию в Донецке»», - цитирует агентство сообщения внешнеполитического ведомства США.

Вашингтон призвал ополченцев и якобы поддерживающую их Россию к соблюдению режима прекращения огня, а также потребовал «предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ».

Нападение на миссию ОБСЕ произошло 24 февраля. В организации заявили, что оно было совершено ополченцами, которые также захватили беспилотник, который представители миссии намеревались запустить для наблюдения за возможным обстрелом Донецкой фильтровальной станции. Она обеспечивает водой Авдеевку, ряд ближайших населенных пунктов, а также частично Донецк и Ясиноватую.

Некоторое время назад в ДНР заявили, что украинские боевики, нарушив все договоренности, захватили фильтровальную станцию для ведения огня по позициям ополченцев. Позднее руководство республики сообщило, что ВСУ освободили станцию, выгнав оттуда радикальных националистов.
 

Темы: Украина, Госдепартамент США, ОБСЕ, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2017, 06:45
Гость: Игорь

А на мой взгляд, такое циничное и неприкрытое враньё даже полезно. Меньше иллюзий будет у некоторых.
27.02.2017, 05:53
Гость: Иван

Я уверен, что это оголтелое вранье США полностью развязывает руки ополченцам и России. Что бы они не делали, или, вообще ничего не делали, все равно, будут обвиняться западом во всех возможных и не возможных грехах. И подкаблучные США 80 или 90%% СМИ мира будут вопить всегда одно и то же.
27.02.2017, 01:50
Гость: гость

Что-то не слышно от США (и ОБСЕ тоже) осуждений нападений бандеровского режима на жителей Донбасса за все прошедшие с момента начала преступным киевским режимом террористической "ато" на юго-востоке страны, как и санкций к этому режиму за его преступления против населения. Непонятно, почему Россия не требует от США и бандеровского террористического режима прекратить нападения на жителей Донбасса и вывести тяжёлое вооружение согласно минских соглашений?
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.