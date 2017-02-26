Вашингтон обвинил ополченцев в нападении на миссию ОБСЕ

Госдепартамент США осудил нападение на спецмиссию ОБСЕ на востоке Украины и возложил ответственность за инцидент на ополченцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Важно, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе водоочистительную станцию в Донецке»», - цитирует агентство сообщения внешнеполитического ведомства США.

Вашингтон призвал ополченцев и якобы поддерживающую их Россию к соблюдению режима прекращения огня, а также потребовал «предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ».

Нападение на миссию ОБСЕ произошло 24 февраля. В организации заявили, что оно было совершено ополченцами, которые также захватили беспилотник, который представители миссии намеревались запустить для наблюдения за возможным обстрелом Донецкой фильтровальной станции. Она обеспечивает водой Авдеевку, ряд ближайших населенных пунктов, а также частично Донецк и Ясиноватую.

Некоторое время назад в ДНР заявили, что украинские боевики, нарушив все договоренности, захватили фильтровальную станцию для ведения огня по позициям ополченцев. Позднее руководство республики сообщило, что ВСУ освободили станцию, выгнав оттуда радикальных националистов.

