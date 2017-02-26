Порошенко пообещал Крыму поддержку со стороны Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не оставит Крым без поддержки.

На своей странице в Facebook он написал, что Украина продолжает борьбу за полуостров, который, по его словам, Россия захватила силой, «взяв в заложники миллионы людей». Порошенко отметил, что Киеву удалось на самом высоком уровне – в ООН – закрепить за РФ статус «оккупационной силы».

Бывший вице-премьер Крыма, а ныне депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Порошенко заметил, что крымчане будут благодарны украинскому президенту, «если он оставит их без своей назойливой заботы и внимания». Он добавил, что жители полуострова помнят «заботу» Киева в виде различных блокад, сообщает РИА Новости.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, предположил, что крымчане не нуждаются в «опеке» Киева. «Всем известно, как Порошенко «позаботился» о Донецке. Теперь обещает «не оставить без поддержки крымчан». Что-то подсказывает: они откажутся», - написал он в своем Twitter.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года на основе результатов проведенного на полуострове референдума. Киев не признает его результат и считает территорию по-прежнему своей, «временно оккупированной» РФ.

