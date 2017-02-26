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Порошенко пообещал Крыму поддержку со стороны Украины

18:34 26.02.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не оставит Крым без поддержки.

На своей странице в Facebook он написал, что Украина продолжает борьбу за полуостров, который, по его словам, Россия захватила силой, «взяв в заложники миллионы людей». Порошенко отметил, что Киеву удалось на самом высоком уровне – в ООН – закрепить за РФ статус «оккупационной силы».

Бывший вице-премьер Крыма, а ныне депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Порошенко заметил, что крымчане будут благодарны украинскому президенту, «если он оставит их без своей назойливой заботы и внимания». Он добавил, что жители полуострова помнят «заботу» Киева в виде различных блокад, сообщает РИА Новости.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, предположил, что крымчане не нуждаются в «опеке» Киева. «Всем известно, как Порошенко «позаботился» о Донецке. Теперь обещает «не оставить без поддержки крымчан». Что-то подсказывает: они откажутся», - написал он в своем Twitter.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года на основе результатов проведенного на полуострове референдума. Киев не признает его результат и считает территорию по-прежнему своей, «временно оккупированной» РФ.
 

Темы: Украина, Государственная Дума РФ, Петр Порошенко, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 06:10
Гость: Неужели украинские президенты сплошь дегенераты?

Удивительная коллекция, все как на подбор.
Одни только грабили, а этот решил поддержку оказать.
Причем тогда, когда их уже послали.
Это мнение крымского татарина.
27.02.2017, 00:22
Гость: Trofym

Я считаю, если Порошенко хочет помочь Крыму, пусть поможет...

Сколько денег может перечислить в Крым? И куда? И кому? И сколько?
Какую гуманитарную помощь может поставить в Крым? И куда? И кому? И что? И сколько?
Какие культурные ценности он может вернуть в Крым? И куда? И кому? И что?
Ну и т.д....
26.02.2017, 23:57
Гость: Кырым

Кыев! Пришлите срочно сала богато, бо нема життя!!!
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