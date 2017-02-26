Додон отказался от «помощи» послов США и Румынии в управлении Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ не учить его управлять республикой и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщает интернет-издание Independent.

Об этом он написал в письме, которое стало ответом на обращение двух дипломатов. Ранее Петтит и Ионицэ выразили озабоченность тем, что Додон, будучи верховным главнокомандующим, запретил молдавским военным участвовать в учения НАТО в Румынии.

Дипломаты упрекнули Додона в недружественной политике, а также отметили, что он лишает молдавскую армию должной подготовки.

В ответ президент Молдавии выразил сомнения в том, что власти США или Румынии станут прислушиваться к мнению послов других стран о действиях глав государств и касательно дислокации вооруженных сил.

Согласно конституции, Молдавия имеет нейтральный статус. И хотя республика сотрудничает с НАТО с 1994 года, опросы показывают, что большинство ее жителей против вхождения республики в состав альянса.

