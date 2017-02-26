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Додон отказался от «помощи» послов США и Румынии в управлении Молдавией

20:06 26.02.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от послов США и Румынии Джеймса Петтита и Даниела Ионицэ не учить его управлять республикой и не вмешиваться в ее внутренние дела, сообщает интернет-издание Independent.

Об этом он написал в письме, которое стало ответом на обращение двух дипломатов. Ранее Петтит и Ионицэ выразили озабоченность тем, что Додон, будучи верховным главнокомандующим, запретил молдавским военным участвовать в учения НАТО в Румынии.

Дипломаты упрекнули Додона в недружественной политике, а также отметили, что он лишает молдавскую армию должной подготовки.

В ответ президент Молдавии выразил сомнения в том, что власти США или Румынии станут прислушиваться к мнению послов других стран о действиях глав государств и касательно дислокации вооруженных сил.

Согласно конституции, Молдавия имеет нейтральный статус. И хотя республика сотрудничает с НАТО с 1994 года, опросы показывают, что большинство ее жителей против вхождения республики в состав альянса.
 

Темы: Молдавия, Румыния, США, Армии иностранных государств, Международные отношения, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 03:14
Гость: сергею

нет никакого нейтралитета -страны подобные Молдавии всегда буду лежать под более мощными и развитыми странами В данном случае -скоро Молдавия кинется в теплые и дружественные объятия России для которой это будет еще один нахлебник подобный Белоруссии
26.02.2017, 21:37
Гость: Сергей

Эх, только бы Додон устоял против своих и внешних противников. Не простят они ему нейтралитета.
26.02.2017, 21:28
Гость: Сказать послу - посол ты!

Гнать этих послов надо, гы-гы, - в Ливию с Ираком! Пускай там помогают.
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