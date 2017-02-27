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Порошенко: «Я — украинский маршал Маннергейм»

11:07 27.02.2017 , Юрий Городненко
Фото с сайта Президента Украины
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У «гаранта» Конституции «незалежной» появились новые образцы для подражания

Судя по высказываниям «гаранта украинской Конституции», в детстве он явно не жаловал историю. Тем не менее, став главой крупного европейского государства, не упускает случая для демонстрации своих «глубоких» познаний в исторической науке.

Так, в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat несколько дней тому назад он сравнил карательную операцию в Донбассе с Зимней войной 1939−1940 годов. Позднее, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню участников боевых действий на территории других государств, вновь развил эту историческую параллель. Украина, дескать, воюет с «агрессивной Москвой» подобно Финляндии во Второй мировой войне. А еще — подобно… Прибалтике в 1944 году.

Интересно, объяснил ли после этого кто-то хозяину здания ЦК КПУ на Банковой, что он фактически признал себя преемником командиров эстонских и латышских подразделений СС? Эти «прибалтийские» части вместе с Вермахтом «защищали» Латвию, Эстонию и Литву в 1944 году от советских войск. А еще — «отличились» истреблением русских, украинцев, белорусов, евреев, литовцев, латышей, эстонцев, представителей других национальностей. В результате вместе с другими формированиями СС были признаны «преступными» решением Нюрнбергского трибунала.

Сам «гарант» отвел себе роль «украинского маршала Маннергейма». Мало того, назвал финского диктатора «очень популярным человеком в Украине». Хотя спросите девяносто девять из ста украинцев, кто такой Маннергейм, и они вам скажут, что даже не знают такого имени.

Тем не менее, фразу о «популярности» финского маршала подхватили украинские СМИ. Она же появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины, где был выложен краткий пересказ интервью.

Краткий — потому что в заключительной части финские интервьюеры раскрыли некоторые достоинства «украинского отца нации». Рассказали о том, что «шоколадный гарант» является миллиардером. Что неоднократно замешан в коррупционных скандалах. Написали, как при нем «незалежная» еще больше скатилась до уровня самых беднейших государств мира.

Всему этому скромно решили не «придавать значения».

Вместо этого на сайте официального интернет-представительства президента Украины особый акцент сделали на том, что Маннергейм был «лидером, объединившем молодую нацию».

Правда, забыли упомянуть, что многие его деяния одновременно оказались предметом разбирательства со стороны органов правосудия.

Так, в 1973 году финское правительство на основании целого ряда судебных решений вынуждено было признать преступления маршала во время Гражданской войны и согласиться на выплату компенсации всем оставшимся в живых жертвам маннергеймовского террора 55-летней давности.

Дело в том, что в 1918 году будущий маршал возглавил группу противников социал-демократического руководства Финляндии. Это правительство ссылалось на свою легитимность (прецедент «Эдускунты Маннера»), но Маннергейм и его соратники развязали военные действия. Тогда же он создал одни из первых концлагерей в мировой истории, в которые за несколько недель загнал 80 тысяч жителей своей крайне малочисленной страны.

В том финском внутриусобном конфликте советская Россия не участвовала, а ее правительство первым в мире официально признало независимость Республики тысячи озер, тем не менее, бывший царский генерал почему-то особую ненависть проявлял именно к русским. Объектом его репрессий, в первую очередь, стали беженцы из РСФСР — гражданские лица, бывшие офицеры Российской императорской армии. Когда войска Маннергейма заняли Выборг, то под лозунгом «Стреляй русских!» перебили до 5 тысяч мирных русских жителей, включая стариков, женщин, детей.

«Выборгская резня» — один из первых примеров геноцида русской нации — вызвала возмущение всей Европы. Протесты выразили даже правительства союзных Германии и Швеции. В результате маршал вынужден был подать в отставку и сбежал за границу. Ссылаясь на усталость, разочарование и необходимость «поправить здоровье», уехал сначала в Стокгольм, а потом в Лондон.

Еще один судебный процесс в отношении политики «отца финской нации» состоялся в декабре 1945 — феврале 1946 годов в Хельсинки. Суд вынес приговор: политика маршала во время Второй мировой войны была преступной, привела к агрессии против СССР на стороне Гитлера, а также к геноциду советских граждан. В материалах процесса есть документы, подтверждающие, что именно Маннергейм, являясь главнокомандующим финской армии, первым предложил «заставить жителей Петербурга капитулировать с помощью голода».

Это предложение содержится в обращении к президенту Финляндии Рюти от 4 сентября 1941 года. 11 сентября 1941 года Рюти поставил вопрос о «полном уничтожении» города на Неве перед фюрером. А 22 сентября появилась немецкая директива № 1601 «Будущее города Петербурга». В ней предусматривалась полная ликвидация Северной Пальмиры.

Таким образом, выпускник Николаевского кавалерийского училища Санкт-Петербурга стал одним из главных идеологов уничтожения этого трехмиллионного города и несет полную ответственность за гибель его 632 тысяч мирных жителей (по данным Нюрнбергского процесса, согласно современным исследованиям — до 1,5 миллиона).

Все эти факты зафиксированы в решении финского суда 1946 года. На этом основании Рюти и другие соратники Маннергейма были приговорены к тюремному заключению. Самого же маршала не оказалось рядом с ними на скамье подсудимых только по одной причине — как и в 1918 году, он вовремя сбежал. Подав в отставку со всех должностей, предусмотрительно уехал «на лечение» в Швейцарию, где и умер.

Конечно, до подвигов «отца финской нации» украинскому «шоколадному гаранту» пока еще далеко. Но в одном он все-таки приближается к «отцу финской нации». Чтобы избежать ответственности, тоже ищет «пути отхода».

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 23:09
Гость: Вовсе не в Финляндии

а в Австро-Венгрии-Талергоф и Терезин – концентрационные лагеря для Русских

Термин «концентрационные лагеря» в массовом сознании вызывает ассоциации либо со Сталиным, либо с Гитлером. Как и вообще упоминания о геноциде в ХХ веке. Однако о том, с чего всё начиналось, почти никогда не вспоминают. А начиналось, если не брать англо-бурские войны, с геноцида русских людей – вернее, карпатских русин на территории Галиции, входившей в состав Австро-Венгерской империи. Геноцид осуществлялся по прямому указанию Ватикана.

Всего через Талергоф с 4 сентября 1914 года до 10 мая 1917 года прошло не менее 20 тысяч русских людей, только в первые полтора года погибло около 3 тысяч заключённых. Лагерь был закрыт в мае 1917 года по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла I, который в своём рескрипте от 7 мая 1917 г. написал: «Все арестованные русские невиновны, но были арестованы, чтобы не стать ими».
27.02.2017, 22:41
Гость: Ишь ты, справочник какой!

"И дальше сравнивать не надо."

А почему бы и не сравнить? Например, женщины в России идут на пенсию в 55, а финские в 68 лет! Это что, не имеет отношения к уровню жизни, милейший? ВВП это ВВП, но надо же и посмотреть из чего он складывается-то? Сколько в нем промышленности? Почему дергается Трамп, почему он хочет вернуть промышленность в США? Да потому, что ВВП США это мыльный пузырь в котором для торговли и услуг 80%. А Нокия уже уплыла из Финляндии, заводы в Китае, а бренд купил Билл Гейтс. А шведский Вольво тоже в Китае, он даже бренд выкупил у Форда за 2 млд долл! Такие вот дела и случаи, а ты все ВВП, ВВП... А вот в ВВП Китая доля реальной промышленности 65%, в России 45%.
27.02.2017, 22:32
Гость: в стране фатальной ошибки

Вот СРЕДНЯЯ ( а не минимальная)!
Орловская область 16,83трубов
Рязанская область 21,34 трубов
Смоленская область 20,02 трубов
Тамбовская область 21,45 трубов
Тверская область 20,13 трубов
Тульская область 25,52 трубов
Ярославская область 26,62 трубов
За 3 года падение з/платы на 35,8%
У финнов за те же 3 года рост на 10% ,а средняя -3902 Евро
У поляков рост на 9% и средняя-899Евро
У китайцев 12,3% и средняя-546 Евро
А VitalyKartashov уже предлагает:
"Можно московские ТЭЦ перевести на уголь!"
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