У «гаранта» Конституции «незалежной» появились новые образцы для подражания

Судя по высказываниям «гаранта украинской Конституции», в детстве он явно не жаловал историю. Тем не менее, став главой крупного европейского государства, не упускает случая для демонстрации своих «глубоких» познаний в исторической науке.

Так, в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat несколько дней тому назад он сравнил карательную операцию в Донбассе с Зимней войной 1939−1940 годов. Позднее, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню участников боевых действий на территории других государств, вновь развил эту историческую параллель. Украина, дескать, воюет с «агрессивной Москвой» подобно Финляндии во Второй мировой войне. А еще — подобно… Прибалтике в 1944 году.

Интересно, объяснил ли после этого кто-то хозяину здания ЦК КПУ на Банковой, что он фактически признал себя преемником командиров эстонских и латышских подразделений СС? Эти «прибалтийские» части вместе с Вермахтом «защищали» Латвию, Эстонию и Литву в 1944 году от советских войск. А еще — «отличились» истреблением русских, украинцев, белорусов, евреев, литовцев, латышей, эстонцев, представителей других национальностей. В результате вместе с другими формированиями СС были признаны «преступными» решением Нюрнбергского трибунала.

Сам «гарант» отвел себе роль «украинского маршала Маннергейма». Мало того, назвал финского диктатора «очень популярным человеком в Украине». Хотя спросите девяносто девять из ста украинцев, кто такой Маннергейм, и они вам скажут, что даже не знают такого имени.

Тем не менее, фразу о «популярности» финского маршала подхватили украинские СМИ. Она же появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины, где был выложен краткий пересказ интервью.

Краткий — потому что в заключительной части финские интервьюеры раскрыли некоторые достоинства «украинского отца нации». Рассказали о том, что «шоколадный гарант» является миллиардером. Что неоднократно замешан в коррупционных скандалах. Написали, как при нем «незалежная» еще больше скатилась до уровня самых беднейших государств мира.

Всему этому скромно решили не «придавать значения».

Вместо этого на сайте официального интернет-представительства президента Украины особый акцент сделали на том, что Маннергейм был «лидером, объединившем молодую нацию».

Правда, забыли упомянуть, что многие его деяния одновременно оказались предметом разбирательства со стороны органов правосудия.

Так, в 1973 году финское правительство на основании целого ряда судебных решений вынуждено было признать преступления маршала во время Гражданской войны и согласиться на выплату компенсации всем оставшимся в живых жертвам маннергеймовского террора 55-летней давности.

Дело в том, что в 1918 году будущий маршал возглавил группу противников социал-демократического руководства Финляндии. Это правительство ссылалось на свою легитимность (прецедент «Эдускунты Маннера»), но Маннергейм и его соратники развязали военные действия. Тогда же он создал одни из первых концлагерей в мировой истории, в которые за несколько недель загнал 80 тысяч жителей своей крайне малочисленной страны.

В том финском внутриусобном конфликте советская Россия не участвовала, а ее правительство первым в мире официально признало независимость Республики тысячи озер, тем не менее, бывший царский генерал почему-то особую ненависть проявлял именно к русским. Объектом его репрессий, в первую очередь, стали беженцы из РСФСР — гражданские лица, бывшие офицеры Российской императорской армии. Когда войска Маннергейма заняли Выборг, то под лозунгом «Стреляй русских!» перебили до 5 тысяч мирных русских жителей, включая стариков, женщин, детей.

«Выборгская резня» — один из первых примеров геноцида русской нации — вызвала возмущение всей Европы. Протесты выразили даже правительства союзных Германии и Швеции. В результате маршал вынужден был подать в отставку и сбежал за границу. Ссылаясь на усталость, разочарование и необходимость «поправить здоровье», уехал сначала в Стокгольм, а потом в Лондон.

Еще один судебный процесс в отношении политики «отца финской нации» состоялся в декабре 1945 — феврале 1946 годов в Хельсинки. Суд вынес приговор: политика маршала во время Второй мировой войны была преступной, привела к агрессии против СССР на стороне Гитлера, а также к геноциду советских граждан. В материалах процесса есть документы, подтверждающие, что именно Маннергейм, являясь главнокомандующим финской армии, первым предложил «заставить жителей Петербурга капитулировать с помощью голода».

Это предложение содержится в обращении к президенту Финляндии Рюти от 4 сентября 1941 года. 11 сентября 1941 года Рюти поставил вопрос о «полном уничтожении» города на Неве перед фюрером. А 22 сентября появилась немецкая директива № 1601 «Будущее города Петербурга». В ней предусматривалась полная ликвидация Северной Пальмиры.

Таким образом, выпускник Николаевского кавалерийского училища Санкт-Петербурга стал одним из главных идеологов уничтожения этого трехмиллионного города и несет полную ответственность за гибель его 632 тысяч мирных жителей (по данным Нюрнбергского процесса, согласно современным исследованиям — до 1,5 миллиона).

Все эти факты зафиксированы в решении финского суда 1946 года. На этом основании Рюти и другие соратники Маннергейма были приговорены к тюремному заключению. Самого же маршала не оказалось рядом с ними на скамье подсудимых только по одной причине — как и в 1918 году, он вовремя сбежал. Подав в отставку со всех должностей, предусмотрительно уехал «на лечение» в Швейцарию, где и умер.

Конечно, до подвигов «отца финской нации» украинскому «шоколадному гаранту» пока еще далеко. Но в одном он все-таки приближается к «отцу финской нации». Чтобы избежать ответственности, тоже ищет «пути отхода».