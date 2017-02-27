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Депутат заявил о вмешательстве Украины в выборы в США

18:00 27.02.2017
Андрей Артеменко. Фото Вадима Чуприны с сайта wikipedia.org
Андрей Артеменко. Фото Вадима Чуприны с сайта wikipedia.org
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Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил, что Украина является единственной страной, которая вмешивалась в выборы президента в США.

В ходе пресс-конференции он попросил журналистов вспомнить об информационном фоне в стране во время президентских выборов в США, о происходившем в украинских СМИ и постах влиятельных министров в социальных сетях.

Он привел в пример дело Манафорта, «сливы» парламентария Сергея Лещенко. «Весь мир понимает, что Украина - единственное государство, которое вмешалось в то, что происходило в США», - цитирует Артеменко ТАСС.

В настоящее время на Украине в отношении Артеменко возбуждено уголовное дело о госизмене. Основанием для этого послужил разработанный им план, касающийся статуса Крыма и Донбасса, урегулирования отношений с Россией и отмены санкций. Свой план он направил в администрацию президента США Дональда Трампа, о чем стало известно из западных СМИ.
 

Темы: США, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, СМИ в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 22:22
Евгений В

Интересно, авторам такой "сенсационной" новости на КМ, самим то не смешно?
27.02.2017, 20:34
мик

а кто еще кроме вассала может быть принят во дворе сеньора??! И как то повлиять через своих знакомых.
27.02.2017, 20:31
Ха-ха-ха!!!

Артеменко вертится, как уж на сковородке, сочиняя всякие фантазии от имени "всего мира". "Весь мир понимает, что Украина - единственное государство, которое вмешалось в то, что происходило в США". Да, у страха глаза велики. И ничуть не смущает вруна, что "вест мир" ничего подобного не заявил, это не пришло в голову ни одному американскому политику, ни одной американской газете, ни одному сотруднику спецслужб США . Зато другие интересные примеры засветились.
Как засветился и Артеменко, который не сегодня-завтра сбежит из Украины . Догадайтесь с трех раз куда ?
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