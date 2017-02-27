Депутат заявил о вмешательстве Украины в выборы в США

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил, что Украина является единственной страной, которая вмешивалась в выборы президента в США.

В ходе пресс-конференции он попросил журналистов вспомнить об информационном фоне в стране во время президентских выборов в США, о происходившем в украинских СМИ и постах влиятельных министров в социальных сетях.

Он привел в пример дело Манафорта, «сливы» парламентария Сергея Лещенко. «Весь мир понимает, что Украина - единственное государство, которое вмешалось в то, что происходило в США», - цитирует Артеменко ТАСС.

В настоящее время на Украине в отношении Артеменко возбуждено уголовное дело о госизмене. Основанием для этого послужил разработанный им план, касающийся статуса Крыма и Донбасса, урегулирования отношений с Россией и отмены санкций. Свой план он направил в администрацию президента США Дональда Трампа, о чем стало известно из западных СМИ.

