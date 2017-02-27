В случае невыполнения их условий будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории республик

Главы ДНР и ЛНР выдвинули Киеву ультиматум о снятии блокады Донбасса. На совместной пресс-конференции Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подчеркнули: «Мы вынуждены объявить, что если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР».

В своем заявлении Захарченко и Плотницкий также отметили, что республики будут перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран.

Транспортная блокада Донбасса, которую Киев проводит с использованием радикалов, приводит к нарушению работы многих предприятий региона. Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений, и украинская власть таким образом демонстрирует свою неспособность позаботиться о гражданах, добавили лидеры республик.

В Киеве «не верят»

Реакция украинских властей поступила не на самом высоком уровне. «Это попытка нас попугать», – заявил украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука (с июля 2015-го по апрель 2016-го возглавлявший военно-гражданскую администрацию в контролируемой Киевом части Луганской области).

«Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того чтобы поддерживать их жизнедеятельность, это совсем не просто. И продукция этих предприятий далеко не востребована в России, – цитировал Туку украинский портал InfoResist. – Если говорить о тех же самых шахтах, там своего угля выше крыши, не знают, куда девать, закрывают шахты. Поэтому пусть себе болтают все, что угодно. Я в это не верю».

При этом Тука убежден, что власти удастся решить вопрос с блокадой.

Самодеятельный коллапс

Напомним, 22 февраля на фоне организованной Киевом блокады Донбасса Москва решила начать поставки коксующегося угля напрямую в ДНР и ЛНР. Блокада, которую проводят радикальные украинские националисты, в том числе депутаты Верховной рады, проходит под лозунгом «нельзя торговать с сепаратистами».

20 февраля остановились из-за блокады Енакиевский металлургический завод и предприятие «Краснодонуголь», входящие в горно-металлургическую группу «Метинвест» Рината Ахметова. После того как организаторы блокады остановили движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции с этих предприятий оказался невозможным. Теперь работы рискуют лишиться около 150 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

На Украине из-за блокады Донбасса «ветеранами АТО» прекратились поставки донецкого энергетического угля-антрацита, под угрозой оказалось производство электричества на крупнейших ТЭЦ страны. С 16 февраля там вступили в силу чрезвычайные меры в энергетике страны, которые будут действовать в течение месяца. Промпредприятиям было рекомендовано сократить потребление электричества до 10% в пиковые часы нагрузок по вечерам.

Двумя днями ранее сообщалось, что запаса угля на Украине осталось лишь на 14–45 суток, а закупать уголь можно пока только в Донбассе и России.

«Партия войны сегодня выигрывает»

Основатель движения «Донецкая Республика», бывший вице-премьер ДНР и экс-председатель народного совета республики Андрей Пургин подчеркнул, что «очень сомневается» в решимости Киева снять блокаду.

«Ситуация полуконтролируемая. Сегодняшняя тенденция к обострению, заявления Арсена Авакова (о «конкретном плане возвращения Донбасса и Крыма» – прим. ВЗГЛЯД) и всех остальных свидетельствуют о том, что «партия войны» сейчас популистски выигрывает», – подчеркнул Пургин.

Собеседник выразил сомнение в том, что Евросоюз, который ранее призывал Киев решить проблему блокады Донбасса в «первоочередном порядке» (и, в частности, немедленно прекратить блокаду железнодорожного сообщения, дабы избежать энергетического кризиса на самой Украине), сможет как-либо повлиять на украинскую власть.

«Брюссель может сказать все что угодно, – заметил Пургин. – Но внутриукраинская ситуация сложилась довольно уникально: существует определенное количество радикальных групп, с которыми никто не борется». Даже если на железнодорожных путях находятся три-пять «блокадников» из числа «ветеранов АТО», их не трогают. Поскольку ликвидация самодеятельной «блокады» – это вопрос политической воли, то «получается, что внутренней политической воли у Киева нет», констатировал Пургин.

«Люди, которые призывают к здравому смыслу, на Украине в меньшинстве. Так что вряд ли Украина сможет сейчас на ультиматум реагировать», – полагает собеседник.

Вопрос введения внешнего управления, конечно, сложный, добавил Пургин. Здесь также должна быть определенная политическая воля, и многое зависит в том числе и от России, воспользуются ли там схемами «еврорегиона» (вошедшая в практику в Евросоюзе форма межгосударственной интеграции, основанная на тесном сотрудничестве двух или нескольких провинций, расположенных в приграничных районах соседствующих государств – прим. ВЗГЛЯД). Также остается вопрос, насколько успешно административно это будет сделано, получится запустить ли в короткие сроки. «Здесь уже очень большая ответственность лежит на наших государственных структурах», – указал Пургин. «Но на самом деле, с моей точки зрения, ничего невозможного не бывает», – резюмировал собеседник.

«Процесс перехода в юрисдикцию ДНР и ЛНР постоянно идет»

В том, что Киев вряд ли будет отвечать на ультиматум и, если что, просто «пожалуется в ООН, ЕС, ОБСЕ, куда там он еще жалуется», уверен и политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он пояснил, что если просто ввести внешнее управление, тогда внешние управляющие, введенные ДНР и ЛНР, должны будут организовывать выплату налогов в бюджет Украины. А если изменить юрисдикцию, тогда предприятия начнут платить налоги в бюджет республик.

«Однако смена юрисдикции предприятий не такое простое дело. Чтобы работать, необходим выход на внешние рынки. А, как известно, ДНР и ЛНР юридически не признаны, против них и предприятий, находящихся в их юрисдикции, введены санкции», – напомнил политолог.

Поэтому долгое время многие предприятия оставались в украинской юрисдикции, платили налоги в киевский бюджет для того, чтобы поставлять свою продукцию за рубеж. «Эта продукция формально поставлялась как украинская, – пояснил эксперт. – Компромисс был для всех не очень приятный, но необходимый».

Если началась блокада, то как минимум часть продукции предприятий ДНР и ЛНР, которая шла через Украину, уже не сможет попадать на мировые рынки. «Смысл в таком случае в уплате налога в украинский бюджет отсутствует, – подчеркнул эксперт. – Потому что все равно надо перестраивать логистику, выходить каким-то образом через Россию, через Южную Осетию и так далее».

Многие предприятия в Донецке и Луганске так уже делают, потому что «процесс перехода из украинской юрисдикции в юрисдикцию ДНР и ЛНР постоянно идет», подчеркнул Ищенко. Просто вначале находятся рынки сбыта или способы сохранить за собой старые рынки сбыта, а потом происходит процесс смены юрисдикций, добавил он.

«Отмашка о начале национализации уже дана»

Донецкий политолог Роман Манекин ранее пояснил газете ВЗГЛЯД, что экономика Донбасса, его угольно-металлургический комплекс составляли основу экспорта всей Украины. Но после 2014 года сложилась ситуация, при которой политическая власть оказалась в руках ДНР, а экономическая осталась в юрисдикции Киева.

«Если бы экономические рычаги тоже перешли под юрисдикцию ДНР, то предприятия лишились бы экономической субъектности и не смогли бы заключать договоры с поставщиками на Украине, потеряли бы рынки сбыта – Мариуполь и Одессу. На протяжении трех лет власти ДНР были вынуждены считаться с присутствием на подконтрольной территории предприятий, которые им не подчиняются и не платят налоги. Думаю, в ближайшее время состоится введение внешнего государственного управления на самых крупных предприятиях ДНР, создание управляющего холдинга», – предположил эксперт, добавив, что «отмашка о начале национализации уже дана».