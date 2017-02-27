Дональд Трамп установил «рекорд со знаком минус»

Президент США Дональд Трамп установил антирекорд популярности. Его деятельность на посту главы государства положительно оценили только 44% американцев, тогда как 48% не одобряют его политику, сообщает NBC News.

По данным опроса, проводившегося с 18 по 22 февраля при участии одной тысячи американцев, 32% считают, что Трамп не справляется с работой в качестве президента.

Кроме того, результаты свидетельствуют о партийном разделении в обществе. В частности, деятельность Трампа положительно оценивают 85% республиканцев и только 9% демократов.

Телеканал отмечает, что в истории США впервые президент имеет отрицательный уровень поддержки в первый месяц после вступления в должность. Так, Барака Обаму поддерживали свыше 80% американцев, а Джорджа буша-младшего – 61%.

