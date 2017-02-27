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Дональд Трамп установил «рекорд со знаком минус»

20:00 27.02.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп установил антирекорд популярности. Его деятельность на посту главы государства положительно оценили только 44% американцев, тогда как 48% не одобряют его политику, сообщает NBC News.

По данным опроса, проводившегося с 18 по 22 февраля при участии одной тысячи американцев, 32% считают, что Трамп не справляется с работой в качестве президента.

Кроме того, результаты свидетельствуют о партийном разделении в обществе. В частности, деятельность Трампа положительно оценивают 85% республиканцев и только 9% демократов.

Телеканал отмечает, что в истории США впервые президент имеет отрицательный уровень поддержки в первый месяц после вступления в должность. Так, Барака Обаму поддерживали свыше 80% американцев, а Джорджа буша-младшего – 61%.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Рейтинги
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 23:51
Кирилл.

А чего Самый Влиятельный, который его и назначил, 146 % ему не нарисует?
27.02.2017, 23:49
Кирилл.

Ни тебе "Ходынки", ни тебе "кровавого воскресенья", ни тебе Распутина, ни тебе Мировой войны, а популярность - 44%! Поверить не могу!
27.02.2017, 23:02
Надежда_

Опрос показывает, что только 44% американцев способны мыслить самостоятельно. Интересно, выстоит Трамп или нет?
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