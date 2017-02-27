Аваков заявил, что у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса

Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1".

По словам Авакова, этот план разрабатывается дипломатами и "совершенно не связан ни с малейшими уступками". Глава МВД добавил, что тоже входит в число тех, кто "работает над этой ситуацией", передает РИА Новости.

По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко предложил администрации президента США план по снятию санкций с России. Одна из ключевых инициатив Артеменко касалась Крыма — он предложил провести на Украине референдум по поводу возможной аренды полуострова Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.