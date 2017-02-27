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Аваков заявил, что у Киева есть план по возвращению Крыма и Донбасса

08:29 27.02.2017
Арсен Аваков. Фото Виктора Г. Алексеева с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинскому телеканалу "1+1".

По словам Авакова, этот план разрабатывается дипломатами и "совершенно не связан ни с малейшими уступками". Глава МВД добавил, что тоже входит в число тех, кто "работает над этой ситуацией", передает РИА Новости.

По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

Ранее газета New York Times сообщила, что украинский депутат Андрей Артеменко предложил администрации президента США план по снятию санкций с России. Одна из ключевых инициатив Артеменко касалась Крыма — он предложил провести на Украине референдум по поводу возможной аренды полуострова Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Темы: Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 12:26
Махмут

У них кроме крымского ещё и краснодарский план есть. Давно на Кубань зарятся. Только краснодарским планом с журналистами делиться не хотят. Потому, что он лучше голландского.
27.02.2017, 12:13
Дмитрий

План Авакова присоединения Крыма и ЛДНР в состав Украины дипломатическим путем и без уступок может быть только один - Крым и ЛДНР входит в состав Украины, а Украина входит в состав России.
27.02.2017, 12:08
Князь техничке

... эти вопросы очень серьёзны
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Вопросы для меня просты.
-("почему мужеложство, педофилия и др.скабрезности являются признаком истиной цивилизации") задумайтесь почему рассказывающий нам это с понедельника по пятницу Соловьёв с пятницы до понедельника торчит вот тут ":Вилла расположена на берегу озера Комо в Италии, в местечке Пианелло дель Ларио, на виа Гротти. Вилла имеет 3 этажа, 16 комнат. Есть хозяйственные постройки, а также пристань для яхты...посещает его на выходных авиарейсами, делится информацией в своих блогах и даже радиоэфирах"
Если вы действительно можете думать -то и результат будет.
Про 200 лет отставания . Добросовестно сравните нас и отделившуюся от нас в 1919 году Финляндию. Если вы не сможете этого сделать-то продолжайте смотреть телевизор-больше ничего предлагать не буду-бессмысленно.
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