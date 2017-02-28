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СМИ узнали об отказе Москвы задержать «убийц» брата Ким Чен Ына

14:22 28.02.2017
Флаг Южной Кореи
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Россия отказалась задержать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, по просьбе Южной Кореи, сообщает РБК со ссылкой на издание  JoongAng Ilbo. По словам источников издания, для этого не оказалось достаточных оснований.

По данным издания, подозреваемые, являющиеся гражданами КНДР, сразу после совершения преступления покинули Малайзию авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

Как пояснили собеседники издания, Россия отказалась выполнить просьбу Южной Кореи, поскольку на тот момент расследование находилось в начальной стадии и в нем не было «достаточного прогресса». К тому же подозреваемые Ли Чжи Хен, Ли Чже Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль имели гражданство Северной Кореи.​

У посольства России в Республике Корея нет никакой информации по этому поводу, заявил РБК представитель посольства, комментируя сообщение JoongAng Ilbo.

Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына скончался 13 февраля в Малайзии после нападения в аэропорту Куала-Лумпура. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ким Чен Нама атаковали две женщины, одна из которых приложила что-то к его лицу. Результаты вскрытия показали, что он был убит с помощью высокотоксичного вещества VX, обладающего нервно-паралитическим действием.

 

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Темы: Россия, Северная Корея, Южная Корея, Криминал
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 18:27
ага

Событие мирового масштаба,ЦРУ, терроризм невиданной мерзости, преступления века....., а может он просто со своими любовницами или дамами не тяжелого поведения не рассчитался, от они и отомстили.
28.02.2017, 16:29
НХ

Вероятно, что црушники действовали совместно со спецами из Южной Кореи.
Ким Чен Ын должен был попасть туда и просить убежище. Стать ядром анти-КНДРовской организации, побуждая всех недовольных к эмиграции. Отсюда и запрос Южной Кореи.
28.02.2017, 15:37
Остап

А какое отношение к инциденту имеет Ю.Корея? Отношение имеют Малайзия- там убили, Китай- этот Ким там проживал, в Макао, и всё. Пока даже причастность чучхе к этому не доказана.
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