СМИ узнали об отказе Москвы задержать «убийц» брата Ким Чен Ына

Россия отказалась задержать четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, по просьбе Южной Кореи, сообщает РБК со ссылкой на издание JoongAng Ilbo. По словам источников издания, для этого не оказалось достаточных оснований.

По данным издания, подозреваемые, являющиеся гражданами КНДР, сразу после совершения преступления покинули Малайзию авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

Как пояснили собеседники издания, Россия отказалась выполнить просьбу Южной Кореи, поскольку на тот момент расследование находилось в начальной стадии и в нем не было «достаточного прогресса». К тому же подозреваемые Ли Чжи Хен, Ли Чже Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль имели гражданство Северной Кореи.​

У посольства России в Республике Корея нет никакой информации по этому поводу, заявил РБК представитель посольства, комментируя сообщение JoongAng Ilbo.

Брат северокорейского лидера Ким Чен Ына скончался 13 февраля в Малайзии после нападения в аэропорту Куала-Лумпура. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Ким Чен Нама атаковали две женщины, одна из которых приложила что-то к его лицу. Результаты вскрытия показали, что он был убит с помощью высокотоксичного вещества VX, обладающего нервно-паралитическим действием.

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