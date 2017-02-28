В Сербии при взрыве на военном заводе пострадали более 20 человек

В результате двойного взрыва на военном заводе в Сербии погиб как минимум один человек и еще 25 получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны страны.

Инцидент произошел в городе Крагуевац, примерно в 50 километрах к югу от Белграда.

Первый взрыв прогремел при демонтаже боеприпасов, что спровоцировало пожар. Когда на место происшествия прибыли пожарные, раздался второй взрыв, передает ТАСС со ссылкой на сербские СМИ.

По словам чиновников, большинство пострадавших получили сильные ожоги. Три человека числятся пропавшими без вести.

Пожар на месте происшествия потушен и начат разбор завалов. Предполагается, что под обвалившейся крышей могут быть люди.

