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В ООН прокомментировали признание Россией паспортов ДНР и ЛНР‍

12:48 28.02.2017
Фото с сайта rucy.com.cy
Фото с сайта rucy.com.cy
Сюжет: Противостояние на Украине

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что паспорта ДНР и ЛНР важны, так как людям нужны документы, но это не должно помешать мирному процессу в Донбассе.

«Я не знаю. С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», — сказал он.

Гранди отметил, что не говорит, что признание паспортов ДНР и ЛНР — такой шаг, который усложняет урегулирование.

«Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — подчеркнул он.

Гранди отметил, что паспорта ДНР и ЛНР нельзя считать чем-то вроде нансеновских паспортов, так как те выдавались лицам без гражданства и без документов, а самой выдачей занималась международная Лига наций.

Ранее в ДНР заявили о резком росте числа заявок на получение паспортов самопровозглашенной республики после их признания Россией.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Организация объединенных наций (ООН), Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 20:54
Гость: Настя

А если документы сгорели при бомбежке? А если паспорт просрочен? А если нужно свидетельство о рождении? Ехать на Украину? Представляю, как с распростертыми обьятиями встретят граждан ДНР и ЛНР ( а если еще они в ополчении) представители СБУ.
28.02.2017, 20:27
Гость: Оглянись вокруг, ты увидишь...

А еще паспорта поляков, венгров, румын для украинцев...
28.02.2017, 20:22
Гость: pripost naselenia

za 3 goda nikto ne podilcia, he zgenilcia i ne ymer(s vashei pomoschiu)
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