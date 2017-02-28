В ООН прокомментировали признание Россией паспортов ДНР и ЛНР‍

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что паспорта ДНР и ЛНР важны, так как людям нужны документы, но это не должно помешать мирному процессу в Донбассе.

«Я не знаю. С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», — сказал он.

Гранди отметил, что не говорит, что признание паспортов ДНР и ЛНР — такой шаг, который усложняет урегулирование.

«Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — подчеркнул он.

Гранди отметил, что паспорта ДНР и ЛНР нельзя считать чем-то вроде нансеновских паспортов, так как те выдавались лицам без гражданства и без документов, а самой выдачей занималась международная Лига наций.

Ранее в ДНР заявили о резком росте числа заявок на получение паспортов самопровозглашенной республики после их признания Россией.

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов ДНР и ЛНР.