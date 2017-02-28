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Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Сирии

20:37 28.02.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии.

Документ подготовлен и распространен Великобританией и Францией. Страны Запада обвиняют сирийское руководство в применении химического оружия, ссылаясь на данные следственной комиссии ООН и ОЗХО, передает ТАСС.

Резолюция предусматривает введение санкций в отношении физических лиц и компаний, якобы причастных к атакам с применением химоружия. В частности, в число ограничений, предложенных в проекте, входят заморозка денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, запрет на поставки, продажу или передачу сирийским властям всех видов оружия и любых вертолетов.

Дамаск отрицает обвинения в атаках с использованием химоружия. Россия приняла решение о блокировке резолюции в связи с тем, что ее не убедили выводы комиссии ООН и ОЗХО.

Позицию РФ и Китая поддержала Боливия. Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании по резолюции воздержались.

Накануне президент России Владимир путин заявил, что Москва не поддержит введение санкций против САР, поскольку считает это неуместным и вредящим переговорному процессу. Китай придерживается аналогичной позиции.
 

Темы: Россия, Великобритания, Китай, Сирия, Франция, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 00:25
x

Ну куда интересней предложение Израиля к саудитам создать совместную военную каолицию с умереными повстанцами , ( понимаю как вахабиты Аль-Нусры), для борьбы против Ирана.
28.02.2017, 23:58
Простите,

вы тоже жертва ЕГЭ?
28.02.2017, 23:35
Парацельс

Политика Запада заставляет проявляться новому военному блоку России и Китая, контуры которого становятся всё чётче.
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