Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии.

Документ подготовлен и распространен Великобританией и Францией. Страны Запада обвиняют сирийское руководство в применении химического оружия, ссылаясь на данные следственной комиссии ООН и ОЗХО, передает ТАСС.

Резолюция предусматривает введение санкций в отношении физических лиц и компаний, якобы причастных к атакам с применением химоружия. В частности, в число ограничений, предложенных в проекте, входят заморозка денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, запрет на поставки, продажу или передачу сирийским властям всех видов оружия и любых вертолетов.

Дамаск отрицает обвинения в атаках с использованием химоружия. Россия приняла решение о блокировке резолюции в связи с тем, что ее не убедили выводы комиссии ООН и ОЗХО.

Позицию РФ и Китая поддержала Боливия. Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании по резолюции воздержались.

Накануне президент России Владимир путин заявил, что Москва не поддержит введение санкций против САР, поскольку считает это неуместным и вредящим переговорному процессу. Китай придерживается аналогичной позиции.

