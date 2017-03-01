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Лукашенко одобрил учебник об исключительности белорусской истории

11:21 1.03.2017
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего исключительность белорусской истории. На книгу он обратил внимание, знакомясь с разработками, выдвинутыми по итогам 2016 года на соискание Государственной премии в области науки и техники, пишет Lenta.ru.

«Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и в вузах — сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию», — заявил Лукашенко.

Цикл научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках» по-новому раскрывает процесс формирования восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Заведующая центром археологии и древней истории Белоруссии Института истории Национальной академии наук Ольга Левко рассказала президенту, что в книгах обосновывается появление белорусской государственности в середине IX века — с созданием Полоцкой земли. Становление Полоцка (ныне город в Витебской области) в качестве центра раннегосударственного образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов.

«Даже в последующем Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, развивались автономно», — подчеркнула Левко.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 22:20
Гость: говорит об исключительности БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ,

Сами поняли что написали и что сказал Лукашенко?

Не затруднит объяснить в чем исключительность?
Ждем-с.
01.03.2017, 22:18
Гость: Валентин

Нет таких данных в сети.
Давайте устроим опрос на Км.ру.
Будет пообъективнее, чем во всяких левадах-центрах.
01.03.2017, 22:15
Гость: Валентин

Интересно, что в начале горе-перестройки "Лукашенко" лазил по митингам вместе с Зеноном "Позняком"
Лидером тогдашних "белорусских националистов".
Оценим сюрреализм ситуации.
Потомок крымских татар "Позняк" и потомок шкловских цыган "Лукашенко".
И у них всё так.
Наглые большевики.
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