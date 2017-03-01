Британец открыл продажу швейцарского горного воздуха

Британец Джон Грин, проживающий в швейцарском Базеле, запустил бизнес по продаже емкостей с горным воздухом. Об этом сообщает интернет-издание Local.

Так, стоимость бутылки с воздухом объемом 0,5 литра составляет 97 долларов. За 167 долларов можно приобрести литровую емкость, а за 247 долларов – трехлитровую.

Четверть вырученных от продажи воздуха средств британец планирует направлять на благотворительность. Он будет перечислять их организации World Vision для программы «чистая вода» в Африке.

Емкости с горным воздухом снабжены сертификатом подлинности, а также GPS координатами местности, откуда он был взят. Для полноты эффекта Грин рекомендует перед тем, как открывать бутылку с воздухом, некоторое время подержать ее в морозилке.

Британец утверждает, что предлагает «лучший воздух в мире» Свою продукцию он называет «непревзойденным подарком для мужчины или женщины, у которых уже все есть».

