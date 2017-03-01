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Британец открыл продажу швейцарского горного воздуха

19:45 1.03.2017
Фото с сайта udf.by
Фото с сайта udf.by
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Британец Джон Грин, проживающий в швейцарском Базеле, запустил бизнес по продаже емкостей с горным воздухом. Об этом сообщает интернет-издание Local.

Так, стоимость бутылки с воздухом объемом 0,5 литра составляет 97 долларов. За 167 долларов можно приобрести литровую емкость, а за 247 долларов – трехлитровую.

Четверть вырученных от продажи воздуха средств британец планирует направлять на благотворительность. Он будет перечислять их организации World Vision для программы «чистая вода» в Африке.

Емкости с горным воздухом снабжены сертификатом подлинности, а также GPS координатами местности, откуда он был взят. Для полноты эффекта Грин рекомендует перед тем, как открывать бутылку с воздухом, некоторое время подержать ее в морозилке.

Британец утверждает, что предлагает «лучший воздух в мире» Свою продукцию он называет «непревзойденным подарком для мужчины или женщины, у которых уже все есть».
 

Темы: Швейцария, Бизнес и предпринимательство в мире, Малый бизнес
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 01:17
Это

уже было до 1-й мировой войны. Один ученый из Германии отправил в США партию стеклянных трубок, а чтобы не платить пошлину запаял концы трубок и на ящиках сделал надпись Осторожно Немецкий воздух.
02.03.2017, 00:03
Ал.

Ничего нового. Подобное делали в 60-70-е годы в крупных японских городах. Даже на улице стояли автоматы по продаже металлических банок с чистым воздухом, но цены были вполне приемлемыми, а здесь цена запредельная. В Японии это была вынужденная мера в условиях катастрофического состояния городского воздуха, а здесь, очевидно, просто развлечение для богатых, как сказано "у которых уже все есть".
01.03.2017, 22:42
Юля с Бали

А где ПОЛИЦИЯ ?!?
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