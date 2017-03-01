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Пхеньян обвинил США и Южную Корею в заговоре против КНДР

20:00 1.03.2017
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Северокорейские власти обвинили Вашингтон и Сеул в заговоре против Пхеньяна и отвергли причастность к смерти Ким Чен Нама. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В агентстве отметили, что «США и марионеточные власти» безосновательно придираются к КНДР и «настойчиво развертывают истеричную шумих интриг» против Пхеньяна.

По мнению ЦТАК, Штаты стремятся к давлению на Северную Корею и развязыванию ядерной войны против нее. При этом агентство припомнило Вашингтону попытки найти оружие массового поражения в Ираке перед вторжением и свержением режима Саддама Хуссейна.

ЦТАК увязало иракские события с версией США и Южной Кореи об использовании химического оружия при убийстве Ким Чен Нама. Северокорейские власти заявили, что примут самые сильные меры по защите суверенитета и достоинства страны, если Штаты и Южная Корея «неразумно продолжат прибегать к проискам политического заговора в целях уничтожения нашего строя».

Ранее СМИ сообщили, что в организме умершего в Малайзии сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама было обнаружено вещество, относящееся к оружию массового поражения. Наряду с этим малазийская полиция вызвала на допрос одного из сотрудников посольства Северной Кореи в стране. Глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве обвинил Пхеньян в использовании химоружия для убийства Ким Чен Нама и призвал исключить КНДР из состава членов ООН.
 

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Расследование преступлений в мире, Международная политика
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