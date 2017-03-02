Украинские адмиралы выходят на паперть

Киев начал переговоры с Западом о продаже ему по дешевке списанных боевых кораблей



Фрегат «Гетман Сагайдачный». Фото с сайта wikimedia.org

Похоже, проясняются некоторые детали плана НАТО и их союзников по увеличению своего военного присутствия в Черном море, о которых на прошлой неделе объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Причем, на сей раз утечка случилась не из Брюсселя, в котором находится штаб-квартира этой организации. Туманные, но тревожные намеки сделал командующий Военно-Морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко.

По словам командующего, Киев ведет со странами Запада активные переговоры по пополнению своего корабельного состава за счет чужого флотского «секонд-хенда», давно списанного в резерв. Вице-адмирал заявил, что страны-партнеры Украины «рассматривают этот вопрос как перспективный». Оказывается, одна группа офицеров ВМСУ только что вернулась из-за границы с очередного раунда переговоров. Следующий этап намечен на сентябрь. Но ни в каких государствах решено искать долгожданное пополнение, ни о каких именно боевых единицах идет речь, Воронченко не уточнил, подчеркнув, что не имеет на это права.

Что, собственно, все же стало известно? Что в Киеве принято решение в первую очередь закупать на Западе подержанные тральщики. Причем - именно закупать, а не просить в виде «гуманитарной помощи». Тогда получается, что пополнение ожидается явно в очень небольшом количестве - денег у Киева нет не только на новые военные корабли.

Вот цитата из интервью командующего: «Было рассмотрено несколько вариантов, мы приняли решение, что за тот ресурс, который есть у нас, мы сможем купить себе минно-тральный комплекс». Потому, мол, что Украина - транзитная страна, через ее территориальные вода проходят важные международные транзитные пути, а единственный оставшийся в подчинении у Воронченко рейдовый тральщик «Геническ» (советской еще постройки, спущенный на воду в 1985 году) с экипажем всего в 11 человек во главе с мичманом со столь серьезной задачей справиться не в состоянии.

Насчет скромных возможностей «Геническа» командующий ВМСУ, безусловно, не солгал. Неизвестно с чем вообще в состоянии справиться этот крохотный кораблик проекта 1258, спроектированный более 60 лет назад для борьбы с минной опасностью не в открытом море, а исключительно вблизи собственных гаваней, на прибрежных фарватерах и на внутренних водных путях вроде рек, водохранилищ и озер. Да и, как сообщают открытые источники, последний его выход в море состоялся в июле 2016 года. Тогда «Геническ» совершил очень недолгий переход из Очакова, где расположена Южная военно-морская база Украины, в город Николаев. Там вместе со средним десантным кораблем «Кировоград» и катером связи «Доброполье» для специально прилетевшего на празднование Дня ВМСУ президента Петра Порошенко рейдовый тральщик с бортовым номером U360 олицетворял мощь флота своей страны. Хотя большинству тогда показалось: как раз - абсолютную немощь. Настолько жалким для славного города бывших советских корабелов оказалось представшее перед их глазами зрелище поставленного на якоря посреди реки Ингул полудохлого украинского флота.

Но кроме «Геническа» отправлять на борьбу с минами вице-адмиралу Воронченко вообще пока некого. Поэтому дополнительные корабли этого класса ему, безусловно, остро необходимы. Как, впрочем, и любых других классов. Но почему в Киеве предпочтение отдано именно минно-тральным силам?

Полагаю, международные торговые пути в Черном море тут точно ни при чем. Ни нынче, ни в ближайшей перспективе Украина не будет в состоянии на их безопасность влиять совершенно никак. Просто амбиции Военно-Морских сил Украины за последние годы проделали обидный для нее путь от океанского калибра до масштабов сугубо прибрежных. На ближайшую перспективу главную военную опасность руководство ВМСУ видит лишь в одном - в вероятной, как ему кажется, внезапной высадке российского десанта где-нибудь под Одессой, Очаковом или Бердянском. Один из всем известных способов остановить удар с моря — завалить подходы к своему побережью морскими минами. Для чего, собственно, тральщики и необходимы.

Но где их взять? За четверть века своей гордой «самостийности» эта страна, располагавшая прежде мощнейшими в мире верфями, самостоятельно не построила с «нуля» ни одного серьезного боевого корабля. Введенные в боевой состав ВМСУ после развала Советского Союза украинские корветы «Тернополь» и «Луцк» - это не завершенные строителями к роковому 1991 году в Киеве советские малые противолодочные корабли проекта 1124 типа «Альбатрос». Флагман ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный» - в девичестве застрявший на керченском заводе «Залив» пограничный сторожевой корабль первого ранга «Киров» (проект 11351 «Нерей»). Корабль управления «Славутич» заказчиками из ВМФ СССР замышлялся в качестве среднего разведывательного корабля - корабля освещения подводной обстановки проекта 12884 ССВ-189 «Приднепровье». Поскольку предназначался он для Северного флота, то получил усиленный ледовый пояс. Что в период его внезапной службы Украине выглядело явным излишеством. А больше с 1991 года ничего украинские корабелы не произвели для своих военных моряков. И теперь уж, очевидно, и не произведут.

Поэтому если Киеву нужны тральщики - только с протянутой рукой на международную паперть. Что и где там можно вымолить?

В принципе идею передать Украине застоявшийся у причалов по причине беспросветной ветхости и бессмысленно пожирающий бюджетные деньги военно-морской «секонд-хенд» вынашивали многие. В первых рядах - американцы. Еще в 2008 году появились сообщения, что Пентагон предлагает Киеву принять от него то ли в дар, то ли за скромные деньги пару-тройку фрегатов УРО типа «Оливер Хазард Перри». Таких кораблей за океаном наклепали великое множество. Но в процессе эксплуатации признали этот проект самой серьезной конструкторской неудачей ВМС США за всю послевоенную историю. При внушительных размерах, такие фрегаты УРО несут на борту сравнительно слабое вооружение.

В конце прошлого века их стали ускоренно выводить в резерв и втюхивать странам третьего мира - Египту, Бахрейну, Тайваню. Каким-то чудом в этот список затесались Польша с Испанией. Но больше 30 фрегатов УРО типа «Оливер Хазард Перри» новых хозяев к 2008 году так и не нашли. Тогда фрегаты предложили украинцам.

В Киеве вроде бы изъявили готовность брать что дают. Помощник министра обороны этой страны контр-адмирал Сергей Близнюк выразил особый энтузиазм: «Существует целиком обоснованный интерес Украины таким образом пополнить свой флот современными кораблями США. С другой стороны, американцы готовы рассмотреть такое предложение».

Но не срослось. О причинах, конечно, остается только догадываться.

Как примерно в те же годы не срослось и с Польшей, с барского плеча готовой было в пользу Украины скинуть две вполне боеспособные старые советские дизельные подводные лодки. О причинах срыва переговоров тоже никто не сообщал, но, видимо, тогда Киев вообще не понимал, зачем ему вообще хоть какие-то боевые корабли. И увлеченно направо и налево распродавал на металлолом свои, доставшиеся от раздела Черноморского флота.

С новой силой разговоры о пополнении ВМСУ плавающей и стреляющей зарубежной рухлядью вспыхнули после того, как в 2014 году ВМСУ выпихнули из Севастополя в Одессу. На то, что своим ходом и под буксирами добралось все же к новому месту постоянной дислокации, без слез смотреть было невозможно. Прежде всего - основным покровителям Киева американцам.

В апреле того же года из-за океана пришло известие, что там готовы существенно и безвозмездно пополнить ошвартовавшееся у одесских причалов украинское военно-морское безобразие. И, по сведениям американского флотского портала navygreenhorn.com, даже начали спешно снимать с консервации два бывших маячных тендера WLB 307 Planetree и WLB 395 Iris, стоявших в консервации в заливе Сэсун-Бей (штат Калифорния). Построенные в 1943-1944 годах, тендеры отвоевали свое во Вторую мировую войну в рядах американской Береговой охраны. Были списаны в резерв в 1997 и 1999 году соответственно. Но, по мнению Пентагона, после перевооружения современной артиллерией очень могли бы еще побегать по волнам. Как тогда же вслух помечтал руководитель программы ВМС США по оказанию содействию Украине коммандер Джузеппе Розетти, «эти превосходные корабли поднимут на новый уровень потенциал ВМС Украины и надолго станут надежными стражами свободы на Черном море».

Если бы все так и случилось, ВМСУ оказались бы в едином могучем ряду с флотами Нигерии, Ганы, Доминиканской Республики, Сальвадора и Эстонии. Потому что ранее другие списанные американские маячные тендеры Береговой охраны США уже укрепили их боевой потенциал. Но Киеву ничего не досталось и на этот раз. Почему? Не исключено, ответ кроется во фразе коллеги коммандера Джузеппе Розетти. Этот неназванный американский офицер тогда же заявил порталу navygreenhorn.com, что вряд ли «у ВМС Украины найдется достаточное количество подготовленных кадров, чтобы в относительно короткие сроки принять и освоить такие крупные для них корабли, как Planetree и Iris».

Конечно, он знал существо проблемы. Большая часть военных моряков Украины ласковые берега Крыма покидать не стали и в Одессу не прибыли. Кадровая проблема в ВМСУ решалась в 2014 году очень своеобразно. Так, остатки экипажа застрявшего в Севастополе корвета «Тернополь» влили в команду тоже почти обезлюдевшего килекторного судна «Шоска». А «безлошадную» часть, оставшегося верным присяге личного состава, не вернувшегося на Украину из крымского Доузлава морского тральщика «Черкассы», направили на буксир «Корец». Где ж в подобной аховой кадровой ситуации набрать опытных моряков еще и на дармовые американские тендеры?

Не сомневаюсь, что сегодня та же проблема снова стоит перед вице-адмиралом Воронченко. Бывшие в употреблении тральщики ему, конечно, Запад предложит. Но вот укомплектовать и переучить экипажи… Над этим голову придется сильно ломать. Как и над тем, куда корабли потом базировать. Одесса и нынешний-то воинский хлам, который позабивал дефицитные причалы торгового порта, едва терпит. Куда же ставить дополнительные тральщики?

При этом не будем оглуплять своих украинских коллег. Чтобы поправить положение они уже многое делают. Прежде всего - для подготовки новых офицерских кадров. Летом прошлого года решением Кабинета министров в структуре Одесской морской академии вместо существовавшего там с 2104 года военно-морского факультета создан отдельный Институт ВМСУ. Сейчас там учится около 200 курсантов. Явно больше, чем необходимо для имеющегося сегодня в распоряжении вице-адмирала Воронченко корабельного состава. Значит, ВМСУ «закладываются» на перспективу. То есть - на пополнение. Дождутся ли, или раньше испустят дух? Посмотрим. В любом случае, ждать осталось недолго.