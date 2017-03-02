В парламенте Великобритании выступили за улучшение отношений с Россией

Великобритании следует придерживаться конструктивного диалога при взаимодействии с Россией, следует из доклада международного комитета палаты общин британского парламента.

Согласно документу, Министерство иностранных дел страны должно прояснить, что «оно хочет от отношений с Россией». Ведомство должно прояснить свои цели, а также провести «содержательный и регулярный политический диалог с российским правительством в духе искренности и честности, сохраняя основные ценности Великобритании».

Председатель комитета Криспин Блант заявил, что отношения Лондона и Москвы вызывают вопросы, однако отказ от взаимодействия с Россией не является долгосрочной перспективой для сотрудничества.

«Мы призываем Министерство иностранных дел разработать долгосрочную стратегию наведения мостов со следующим поколением российских политических и экономических лидеров», — говорится в докладе.

​При этом в британском парламенте указали, что камнем преткновения для выстраивания диалога между двумя странами являются действия России на Украине и в Сирии. При этом отмечается общее стремление руководителей государств бороться с терроризмом.​

Комитет также попросил МИД страны оценить последствия введения санкций против Москвы после Brexit.

В начале февраля министр иностранных дел Британии Борис Джонсон высказался против смягчения ограничительных мер в отношении России из-за эскалации конфликта в Донбассе. Накануне, 1 марта, Джонсон также призвал усилить давление на Россию из-за ситуации с Крымом.

Глава британского МИДа является сторонником санкционной политики против России. В октябре прошлого года он заявил, что Лондон должен стать лидером при вводе санкций против Москвы. Он считает, что Россия ​«ведет себя беспощадно и жестоко» на Украине и в Сирии.