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Генпрокурора США обвинили в связях с российским послом

09:56 2.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министра юстиции США, который также занимает пост генпрокурора, Джеффа Сешнса обвинили в том, что он скрыл от конгресса свои контакты с российским послом. Лидер демократов Нэнси Пэлоси призвала политика подать в отставку, передает РИА Новости.

Сешнс может стать вторым членом Трампа, который покинет свой пост из-за общения с Кисляком. Ранее в отставку ушел советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с российским дипломатом.

Новый скандал разразился после публикации газеты Washington Post. При этом Сешнса "сдали" собственные подчиненные.

Издание пишет, что Джефф Сешнс в 2016 году дважды встречался с российским послом. Первый разговор газета охарактеризовала как "частную беседу, состоявшуюся в сентябре в офисе сенатора". Вторая встреча состоялась еще в июле.

Главная претензия к министру заключается не в том, что он встречался с послом, а в том, что он скрыл информацию о контактах от конгресса. Во время слушаний, когда обсуждалась его кандидатура на пост в администрации, сенаторы прямо интересовались, общался ли он с представителями Москвы, на что он ответил отрицательно.

Пресс-секретарь министра Исгур Флорес заявила, что на слушаниях в конгрессе Сешнса спрашивали лишь о "контактах представителей Трампа с русскими". При этом речи о его личных встречах в качестве сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил не было.

Представитель Сешнса добавила, что в прошлом году ее шеф встречался не только с Кисляком, но и с послами 25 стран, в том Великобритании, Южной Кореи, Индии и Китая.

В российском посольстве в Вашингтоне отказались комментировать данные о контактах с американскими политиками.Джефф Сешнс, комментируя обвинения, заявил, что никогда не обсуждал с российским представителями американские выборы.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 14:20
Гость: out

А сколько лет генпрокурору США? может на слушаниях он об этом просто забыл.. или,скажем, переволновался..
А вот такой вопрос : а конгрессмены , которые эти допросы с пристрастием устраивают - они-то кто? они случайно в связях в ИГИЛ не замечены? Или может им самим хотелось получить приглашение в посольство России на приём с икрой и водкой!
02.03.2017, 13:58
Гость: полухохол

Если далее так будут в штатах заниматся "обвинялками",астронавтам НАСА придется жить на орбите постоянно т.к они постоянно в контакте с Российскими Космонавтами!А это в скором будет каратся нарами или чем-то покруче.Да....аааа,ктобы мог подумать .....
02.03.2017, 13:27
Гость: stalker

Если нашему послу в США, по сути, нельзя встречаться с политическими деятелями этой страны без последствий для последних, то может и нам объявить бойкот послу США в России ? Пусть и у нас на него как на чумного смотрят.
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