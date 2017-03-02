Генпрокурора США обвинили в связях с российским послом

Министра юстиции США, который также занимает пост генпрокурора, Джеффа Сешнса обвинили в том, что он скрыл от конгресса свои контакты с российским послом. Лидер демократов Нэнси Пэлоси призвала политика подать в отставку, передает РИА Новости.

Сешнс может стать вторым членом Трампа, который покинет свой пост из-за общения с Кисляком. Ранее в отставку ушел советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с российским дипломатом.

Новый скандал разразился после публикации газеты Washington Post. При этом Сешнса "сдали" собственные подчиненные.

Издание пишет, что Джефф Сешнс в 2016 году дважды встречался с российским послом. Первый разговор газета охарактеризовала как "частную беседу, состоявшуюся в сентябре в офисе сенатора". Вторая встреча состоялась еще в июле.

Главная претензия к министру заключается не в том, что он встречался с послом, а в том, что он скрыл информацию о контактах от конгресса. Во время слушаний, когда обсуждалась его кандидатура на пост в администрации, сенаторы прямо интересовались, общался ли он с представителями Москвы, на что он ответил отрицательно.

Пресс-секретарь министра Исгур Флорес заявила, что на слушаниях в конгрессе Сешнса спрашивали лишь о "контактах представителей Трампа с русскими". При этом речи о его личных встречах в качестве сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил не было.

Представитель Сешнса добавила, что в прошлом году ее шеф встречался не только с Кисляком, но и с послами 25 стран, в том Великобритании, Южной Кореи, Индии и Китая.

В российском посольстве в Вашингтоне отказались комментировать данные о контактах с американскими политиками.Джефф Сешнс, комментируя обвинения, заявил, что никогда не обсуждал с российским представителями американские выборы.