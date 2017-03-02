Додон назвал имя нового посла Молдавии в России

Представлять Молдавию в России вместо Дмития Брагиша будет советник главы государства по внешней политике Андрей Негуца. Об этом президент республики Игорь Додон рассказал ТАСС.

«Я уже говорил, что подпишу указ о назначении посла только в том случае, если кандидат на эту должность будет защищать интересы Республики Молдова», - заявил он. По словам Додона, Негуца является опытным дипломатом и свое соответствие данному критерию доказал неоднократно.

Президент также сообщил, что обсудил с премьер-министром страны Павлом Филипом отзыв еще 10 послов и назначение 17.

Решение об отзыве Брагиша было принято молдавским правительством 1 марта, что стало весьма неожиданным для МИД России. Политологи увидели в этом свидетельство закулисной борьбы между президентом, настроенным на сотрудничество с РФ, и кабмином, в котором преобладает прорумынское и проевропейское большинство.

