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Додон назвал имя нового посла Молдавии в России

21:14 2.03.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Представлять Молдавию в России вместо Дмития Брагиша будет советник главы государства по внешней политике Андрей Негуца. Об этом президент республики Игорь Додон рассказал ТАСС.

«Я уже говорил, что подпишу указ о назначении посла только в том случае, если кандидат на эту должность будет защищать интересы Республики Молдова», - заявил он. По словам Додона, Негуца является опытным дипломатом и свое соответствие данному критерию доказал неоднократно.

Президент также сообщил, что обсудил с премьер-министром страны Павлом Филипом отзыв еще 10 послов и назначение 17.

Решение об отзыве Брагиша было принято молдавским правительством 1 марта, что стало весьма неожиданным для МИД России. Политологи увидели в этом свидетельство закулисной борьбы между президентом, настроенным на сотрудничество с РФ, и кабмином, в котором преобладает прорумынское и проевропейское большинство.
 

Темы: Россия, Молдавия, Отношения России с республиками бывшего СССР
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