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Порошенко привел доказательство «оккупации Россией» Украины

10:05 2.03.2017
Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение властей Донбасса ввести внешнее управление на украинских предприятиях является «еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины».

Об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Польши Витольдом Ващиковским, сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

По мнению Порошенко, произошло «грубое и ужасное» нарушение международного права — «Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы» в Донбассе. Он отметил, что это происходит на фоне поставок газа и электроэнергии из России в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

«Это является абсолютно четким подтверждением факта оккупации этой территории русскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке», — считает президент Украины.

Он заявил, что Россия несет ответственность за нарушение режима прекращения огня и иные последствия военных действий.

Порошенко также призвал ввести санкции против тех, кто присвоит украинские активы в Донбассе: «Чтобы к тем, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, совместно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства».

Во время встречи с главами МИД Польши и Великобритании президент Украины также заявил, что Кремль «демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины», отметив резкий рост количества обстрелов и жертв среди мирного населения и украинских военнослужащих, а также применение тяжелой техники и артиллерии. ​


 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 12:39
Абориген

Таких Поросенко поискать нужно еще! Предприятия никто не национализировал, хотя надо было! Да и в России пора уже, а то все разворовано. Эффективности ничего не увидел никто.
02.03.2017, 12:19
Татьяна Алексеевна

Как они потешались над ЛДНР ,что мол "не объявят они собственность олигархов национальной".А вот вам ХРЕН по всей морде!!! Теперь подергайтесь.Документы,предприятия,валюта - показатели ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
Порошенко! Сколько газа в трубе осталось? До 15 марта хватит?
02.03.2017, 11:58
полухохол

Судя по складывающейся ситуации этот, год будет определяющим ,что произойдет с территорией бывшей Украины.Вариантов достаточно,но скорее всего(по мне)будет "вариант Югославии".Бандеровщина повлекшая за собой убийства и грабеж жителей НЕ ПРИЖИЛАСЬ, на большей территории центра и востока.И нельзя не согласится,что к лету этого года за "славу....."просто будут для начала "бить морды".
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