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Экс-депутат Рады заподозрил Порошенко в подготовке к бегству из Украины

19:06 2.03.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству в Испанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам экс-парламентария, глава государства уже отправил в Испанию два самолета с художественными ценностями и деньгами. При этом груз был оформлен как дипломатический. Олейник пояснил, что получил эти сведения от таможенников и службы СБУ.

Кроме того, он отметил, что за домом Порошенко в Испании присматривает украинский посол, назначенный в 2006 году. Олейник утверждает, что дипломат является другом президента, а вся его миссия состоит в наблюдении за собственностью главы государства.

«Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», - заключил Олейник.

Порошенко пришел к власти после государственного переворота на Украине. Пост президента он занимает с июня 2014 года.
  

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 00:03
Время Ч.

Тут ключевое слово - "по словам Навального".
02.03.2017, 23:00
Додя

Олейник-это росия,росия-это санкции,санкции-это голод,холод,сифилис и гонорея.Росия-это санкции.
02.03.2017, 22:52
полухохол

Вот уж "новость,так уж новость".Не надо и подозрений на этот счет,после встречи с хозяином все определится конкретно:когда и куда."Бабло"-то все амерами контролируется ,поэтому и "отмашка"будет от них,если со здоровьем будет все нормально(вдруг заболеет).
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