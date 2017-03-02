Экс-депутат Рады заподозрил Порошенко в подготовке к бегству из Украины

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что президент Украины Петр Порошенко готовится к бегству в Испанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам экс-парламентария, глава государства уже отправил в Испанию два самолета с художественными ценностями и деньгами. При этом груз был оформлен как дипломатический. Олейник пояснил, что получил эти сведения от таможенников и службы СБУ.

Кроме того, он отметил, что за домом Порошенко в Испании присматривает украинский посол, назначенный в 2006 году. Олейник утверждает, что дипломат является другом президента, а вся его миссия состоит в наблюдении за собственностью главы государства.

«Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», - заключил Олейник.

Порошенко пришел к власти после государственного переворота на Украине. Пост президента он занимает с июня 2014 года.

