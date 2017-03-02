Беженцы раскололи Прибалтику по удивительному принципу

Мир уже привык к новостям о бесчинствах, которые мигранты с Ближнего Востока и из Африки творят в странах ЕС

Принято считать, что общеевропейский кризис с беженцами отразился на странах ЕС более-менее одинаково. Но на поверку даже в республиках Прибалтики, которые в восприятии многих россиян составляют чуть ли не единое целое, ситуация кардинально разнится. Из Латвии беженцев выдавливает нищета, из Литвы – агрессия местных жителей, а в Эстонию беженцы, напротив, стремятся и даже готовы влиться в ряды местных национал-патриотов.

«Это изменило наше мнение о литовцах»

На исходе прошлого года в Литве разразился скандал. Три с половиной десятка мигрантов с Ближнего Востока, находившиеся в Центре временного размещения беженцев в городке Рукла, покинули страну на арендованном автобусе и направились в Германию. Уехали беспрепятственно – автобус остановили для проверки на литовско-польской границе, но вскоре пропустили, поскольку у беженцев были шенгенские визы.

Чуть позже попрощаться с Литвой решили еще две семьи с двумя детьми в каждой – из Ирака и с не установленным гражданством. Но им не подфартило: иракцы были задержаны на польской границе, а «апатридов» арестовали ввиду отсутствия необходимых документов уже на территории Польши.

Всего Литву обязали разместить у себя 1105 мигрантов. Пока в страну прибыла лишь десятая часть от этой цифры, но уже сейчас в Центре временного размещения катастрофически не хватает мест. Переселить же мигрантов у ответственных служб получается далеко не всегда. Как жалуется социальный работник каунасского муниципалитета Эгле Рушинскайте, литовцы не соглашаются сдавать свое жилье мусульманам даже за хорошую цену. Возникли и другие проблемы: мигрантам из Сирии и Ирака не удается выучить даже основ литовского языка, зато они бегло заговорили на русском, благо в окрестностях Руклы русский язык употребляют чаще, чем литовский.

Не обходится без драк и других стычек. Но их особенность в том, что агрессорами часто выступают не мигранты, а литовцы (что заметно отличается от ситуации, например, в Германии). Так, в конце октября двое четырнадцатилетних сирийцев подверглись нападению литовских сверстников: подростки закидали беженцев камнями «из хулиганских побуждений». При этом глава самоуправления Руклы Гинтас Ясюлёнис в определенной степени встал на сторону хулиганов, заявив, что «нападения провоцирует слишком большое для маленького города количество беженцев», и если «мигранты собираются интегрироваться в общество, им придется адаптироваться к литовской культуре».

Действительно, это был уже третий подобный инцидент в Рукле за месяц. Ранее несколько школьников пытались сорвать хиджаб с одной из девушек – беженки с Ближнего Востока, а двое неизвестных молодых людей напали на двух жительниц центра для беженцев, везших в коляске малолетнего ребенка. Женщинам преградили путь, хватали за одежду, даже сломали одной из них очки. Заплаканные и напуганные, они вернулись в центр. Услышав их жалобы, мужчины пришли в ярость – они намеревались отправиться на поиски обидчиков, но помешала полиция.

«В нашей стране нельзя дотрагиваться, а тем более пытаться сорвать платок с головы женщины – это преступление! – негодовал сириец Мохамад Али Алабдуллах. – Мы сюда приехали в поисках мира и покоя, а случается такое... До сих пор после восемнадцати часов наши женщины одни не выходили. Сейчас они вообще не будут ходить в одиночку. Честно говоря, этот инцидент изменил наше мнение о литовцах». «Мне запомнилось высказывание беженцев, что они будут защищать не только своих, но и литовских женщин», – добавил от себя директор центра Робертас Микуленас. Виновных в инциденте так и не нашли, хотя в Руклу было отправлено больше десяти экипажей полиции и Службы общественной безопасности, так что у мигрантов не было другого выбора, кроме как успокоиться.

Чиновники ЕС уже давно заявляют, что Литва крайне неохотно выполняет свои обязательства по приёму беженцев с Ближнего Востока. Еврокомиссия грозит запустить программу штрафов – 250 тыс. евро за одного непринятого мигранта. Но местные жители только рады тому, что программа размещения гостей с юга, мягко говоря, не задалась.

Где ваше языковое удостоверение?

Другое дело, что в Латвии она «не задалась» в еще большей степени. На днях СМИ республики опубликовали показательную новость: из двухсот мигрантов, прибывших в республику в рамках программы ЕС по перемещению беженцев, в стране остались только пять человек.

«Первое, что шокирует людей, – это сравнительно суровый климат, из-за чего многие беженцы заболевают. Человек приезжает, и его ожидания гораздо выше, чем мы можем дать. Наша страна небогата», – заявила руководитель общественной организации «Убежище «Надежный дом» Сандра Залцмане, объясняя, почему беженцы бегут из Прибалтики, будто она тоже часть Дальнего Востока.

Но главная проблема для мигрантов заключается в том, что для официального устройства на любую работу (хоть директором, хоть слесарем, хоть в государственном секторе, хоть в частном) представителю «нетитульного населения» необходимо обладать специальным удостоверением, подтверждающим знание государственного языка. Вездесущий Центр госязыка (ЦГЯ) выявляет и штрафует тех, кто знает латышский «в недостаточных для исполнения рабочих обязанностей объемах».

Журналистка Оксана Антоненко подробно рассказала о конфликте, который возник у ЦГЯ и латвийского торговца оптикой и очками Мартиньша Коссовича – одного из немногих местных бизнесменов, решившихся взять на работу беженца. «После долгих поисков нашелся кандидат – бывший студент медицины из Эритреи Филман. Пока он живет в государственном центре «Муцениеки» и учит латышский язык, однако этих знаний по-прежнему недостаточно. Для каждой профессии есть свой языковой минимум, и такие низкоквалифицированные профессии, как дворник или грузчик, не являются исключением. Еще больше требований государство предъявляет к медикам и их помощникам – как раз в этой сфере мог бы работать Филман вместо того, чтобы сидеть дома и получать пособие из госбюджета», – пишет Антоненко.

Откровенно говоря, население Латвии, судя по данным опросов, не радо мигрантам и их отъезд никого не расстраивает. Латвийцы шутят, что бедность их государства хоть в чем-то сослужила гражданам добрую службу. СМИ в свою очередь смакуют красочные подробности: например, Латвию покинула даже мать троих детей из Сирии по имени Бунана, еще недавно рассказывавшая в телеэфире о своих планах обустроиться в Прибалтике.

Ситуация объяснима: каждому получившему статус беженца Латвия в течение года выплачивает весьма скромное по меркам ЕС пособие в размере 139 евро в месяц и еще по 97 евро на каждого члена семьи. Об условиях жизни мигрантов свидетельствует прошлогодний митинг в центре временного размещения беженцев в поселке Муцениеки под Ригой: искатели убежища протестовали против неудовлетворительных бытовых условий и того, что на деньги, выделяемые им государством, невозможно прожить.

А когда нищета и безделье заедают, возможны эксцессы. Еще позапрошлой осенью руководитель самоуправления Ропажского края Зигурд Блаус заявил, что у коренных жителей Муцениеков растет стремление переехать «в более спокойные места». Имели место случаи, когда мигранты, слоняясь без дела по улицам, провоцировали местных на драки. В этом смысле ситуация в Латвия похожа на таковые в других странах ЕС. С поправкой на общую бедность, к которой оказались приговорены и беженцы, не знавшие особенностей местного языкового законодательства.

Сыновья Одина и дочери Родины

Эстония заметно богаче и Литвы, и Латвии. Но в вопросе беженцев она стоит особняком не только поэтому. Недавно эстонские СМИ сообщили о трех девочках из семей сирийских беженцев, которые активно участвуют в работе регионального отделения молодежной организации гражданского ополчения «Кайтселийт» в городе Тарту. «Девочки принимали участие в построениях и в праздновании дней рождения. Если все пойдет по плану, то надеемся торжественно принять девочек в члены в августе, во время летних лагерей отдыха», – пояснила вожатая Керсти Кивирюйт.

Отряд «Кайтселийта» Kodutütred («Дочери Родины») является добровольной скаутской молодежной организацией патриотического воспитания. «Взрослый» «Кайтселийт» в то же время проводит учения, «легенда» которых связана с возможным проникновением «зелёных человечков» из России или волнениями местного русскоязычного населения.

Со своей стороны, министр иностранных дел Эстонии Кристина Оюланд потребовала от «Кайтселийта» объяснений. «Прибывшие в Эстонию в качестве беженцев лица должны при первой возможности вернуться на родину. Особенно с учетом ближневосточного происхождения беженцев не может быть никаких оснований для доверия им настолько, чтобы подпускать их к обороне Эстонии. Народ Эстонии желает, чтобы стало ясно, можно ли и в дальнейшем нацеливать наших детей на вступление в члены этой организации без опасения, что там начнется мультикультурная промывка мозгов, что предшествующие благородные лозунги будут заменены демагогией и что слова «преданность Отечеству» и «патриотизм» будут вообще исключены из лексикона?» – вопрошает Оюланд.

Так или иначе, факт остается фактом – из Эстонии беженцы не бегут сломя голову, как из других стран Балтии (страна пока приняла около сотни человек из 550, предусмотренных квотой ЕС).

«Процесс приема у нас и наших соседей очень разный. Мы проводим беседы с беженцами еще до прибытия к нам, а Латвия и Литва их сразу привозят к себе и только потом начинают их интервьюировать. Мы в ходе беседы основательно знакомим беженцев с Эстонией – показываем фотографии, рассказываем о том, как мы живем. И у них всегда есть возможность отказаться ехать в Эстонию. Второе – мы селим людей не в центрах по приему беженцев, а сразу предлагаем им своё жилье. Это помогает им ощутить уважительное к себе отношение, почувствовать себя членами нашего общества. Я считаю, это два очень важных отличия», – отмечает советник по вопросам политики международной защиты Министерства социальных дел Кайса Юпрус-Тали. При этом знаменитый национализм никуда не делся и выразился не только в словах Оюланд. Далеко не все эстонцы с восторгом встретили гостей. Имели место даже случаи избиения темнокожих военнослужащих НАТО, которых перепутали с беженцами. Этими настроениями решили воспользоваться финские неонацисты. СМИ активно пишут об усилении праворадикальной группировки из Финляндии «Воины Одина», пополняющей свои ряды за счет эстонцев. Даниель Пуудер, глава этой группировки, ранее осужденный за сбыт наркотиков и избиение сокамерников, заявил, что его люди намерены организовать в Эстонии патрулирование районов и улиц, где будут заселяться беженцы, дабы те вели себя «подобающим образом».

Если судить по общению радикалов в их группе в «Фейсбуке», их последовательно призывают «вести себя разумно» и не разглагольствовать о том, как они кого-то где-то побили.

Еще 14 февраля 2016 года в одном из баров Старого города в Таллине прошел сбор «Воинов Одина», объявленный «учредительным собранием». Один из участников данного сборища Валдо Кенд торжествующе сообщил, что они уже официально зарегистрировались в качестве НКО. Однако минувший год не был отмечен какими-либо громкими инцидентами с участием «сыновей».

Надо полагать, сотрудники эстонских правоохранительных органов доходчиво разъяснили финнам необходимость сидеть тише воды и ниже травы. Скандалы с избиениями беженцев Таллину, собирающемуся в этом году председательствовать в Совете ЕС, не нужны от слова «совсем».