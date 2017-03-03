Замгенпрокурора Кипра приговорили к 3,5 годам тюрьмы по делу о рейдерстве в России

Он обвиняется в попытке рейдерского захвата активов компании в России стоимостью $200 млн

Суд Кипра приговорил бывшего заместителя генпрокурора страны Риккоса Эритокриту к 3,5 годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с юрфирмой Andreas Neocleous с целью рейдерского захвата трастового фонда Providencia, владевшего активами на десятки миллионов евро компании «Росинка», бенефициарами которой были российские граждане.

Бывший замгенпрокурора Кипра был взят под стражу в зале суда. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения, пишет Forbes со ссылкой на кипрскую газету Cyprus Mail.

Судья постановил, что сама юрфирма Andreas Neocleous должна выплатить штраф в размере €70 000. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у юрфирма Andreas Neocleous.

По данным кипрских СМИ, Эротокриту и его сообщники вступили в сговор и организовали уголовное преследование пяти россиян, в том числе бенефициара «Росинки» Владимира Захарова и его юристов, с целью передать юрфирме Andreas Neocleous контроль над трастовым фондом Providencia, которая владела «Росинкой».

В 2002 году 85% акций «Росинки» были переданы в траст кипрской Providencia Holding, которая контролировалась тремя бенефициарами: Олегом Захаровым и его сыновьями Владимиром и Александром. Им принадлежало 99% акций ЗАО «МЖК Росинка», которое владело недвижимостью в Красногорском районе Московской области, которая сдавалась топ-менеджерам международных компаний и сотрудникам дипломатического корпуса. Стоимость активов «Росинки» оценивалась в $150–200 млн.

Техническое сопровождение сделки по созданию траста вела одна из крупнейших кипрских юрфирм Andreas Neocleous & Co (именно она с начала 1990 годов работала почти с каждым вторым российским миллиардером и крупнейшими российскими компаниями, среди которых были были «Итера», ЮКОС, НМТП, «Мечел», «Интер РАО ЕЭС», «Русагро», экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев).

Но скандал разгорелся лишь в случае компании «Росинка». После смерти ее основателя Олега Захарова его доля должна быть распределена пропорционально между оставшимися бенефициарами - его сыновьями Владимиром и Александром. Они предложили оформить третьим бенефициаром траста свою сводную сестру (тогда двенадцатилетнюю девочку Анастасию), но ее мать (вторая жена Олега Захарова) - Елена Захарова - отказалась.

Имуществом все это время через траст управляли братья, но в августе 2011 года у них произошел конфликт с директором «Росинки» — они провели аудит и решили уволить директора, управлявшего «Росинкой». Но менеджер решил сделать ответный шаг и написал Илиасу Неоклеусу (сыну владельца юркомпании Andreas Neocleous & Co) письмо о том, что в неэффективном управлении виноват Владимир Захаров, который якобы вытягивал деньги из бизнеса для своих нужд.

Андреас Неоклеус решил встретиться с братьями, чтобы обсудить письмо, а заодно убедил их пригласить его в совет директоров «Росинки», создать управляющую компанию и нанять новых менеджеров. Затем Андреас Неоклеус, его сын и партнер Илиас вдруг заявили, что сами хотят управлять поселком, и запросили за свои услуги 20% от всего фонда заработной платы, что составляет около $1,5 млн. Они хотели также получать 20% от ежегодно увеличивающейся стоимости акций «Росинки». Всего от $3,5 млн ежегодно (при максимальном чистом доходе поселка $12 млн).

Но братья им отказали, чем вызвали у них крайнее неудовольствие.

Потом Неоклеус договорился с Еленой Захаровой (второй женой Владимира Захарова) и начал активные действия против братьев Захаровых в судах Кипра и России, в частности о якобы краже у Захаровой миллионов долларов и расхищении средств «Росинки». Адвокаты фирмы Неоклеуса сформировали параллельные органы управления «Росинкой» и попыталась получить фактический контроль над бизнесом «Росинки» за счет заключения кабального кредита — заложив большую часть имущества в банке, компания должна была вернуть кредит в размере $21 млн уже через год (его Неоклеусы хотели выкупить).

На попытки Providencia Holding приостановить полномочия Неоклеусов те не реагировали. Бенефициары «Росинки» поехали на Кипр и попытались отстранить Неоклеуса от управление трастом, но юристы восстановили себя в качестве учредителя Providencia и сообщили регистратору, что у них украли бизнес (он поверил им на слово). Фактически же группа компаний «Росинка» оказалась жертвой рейдерской атаки со стороны киприотов, ведущих юридическое сопровождение офшоров и выступавших номинальными владельцами.

8 февраля 2017 года суд Кипра признал замгенпрокурора Риккоса Эротокриту, юристов Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса и юрфирму Andreas Neocleous & Co виновными во взяточничестве (получении и даче), злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.