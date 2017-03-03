Блокада Донбасса, что ты такое?

Странные на первый взгляд события на границе Украины с ЛДНР на самом деле укладываются в достаточно простые логические схемы

Вариантов того, что происходит, по большому счету, всего два. А вот что будет дальше – совершенно не понятно.

Блокада Донбасса украинскими радикалами и последовавшие за ней события уже который день не сходят с российских и украинских экранов. Вот только объективно оценить происходящее на фоне калейдоскопа, состоящего из стандартных новостей по данному вопросу, достаточно проблематично.

С точки зрения обыденной логики Киев должен был начать блокаду еще в апреле 2014-го. Ведь если кого-то называют «террористами» и «оккупантами», то какие экономические отношения могут быть с этими «кем-то»?

И раз Киев экономические отношения не прервал, то это означает, что никаких «террористов» и «оккупантов» нет. А есть то ли политические оппоненты, то ли независимые субъекты международных отношений (согласно просачивающимся в СМИ обрывкам информации, Киев торгует с ЛДНР по внешнеэкономическим схемам).

Однако все эти схемы, несмотря на свою изначальную алогичность, благополучно работали. И даже в известной степени вписывались в концепцию «Минских соглашений» - по крайней мере, в контексте экономической интеграции и укрепления связей. Кому же понадобилось их ломать?

Украинские СМИ заливаются то о российском следе, то о заговоре олигархов. Некоторые российские журналисты жалуются на коварство киевского режима, перешедшего в очередную атаку на мирных жителей Донбасса.

Версию с «российским следом» в виде ее изначальной шизофреничности мы, наверное, рассматривать не будем. Семенченко еще полбеды, но чтобы записать в «агенты Кремля» нардепа Парасюка, сыгравшего роль «спускового крючка государственного переворота» в 2014-ом, нужно иметь реально больную фантазию.

О заговоре олигархов можно говорить лишь в теории, без указания конкретных фамилий. В СМИ, принадлежащих крупнейшим олигархам Украины, стоит отчаянный визг – их хозяева от блокады, определенно, не в восторге.

Против мирного населения Донбасса киевский режим и так совершает много преступлений. И думается мне, что ракетно-артиллерийские обстрелы, которым населенные пункты ЛДНР подвергаются вот уже почти три года, куда более страшное средство воздействия на людей. И если народ не сломился под ударами НУРСов и снарядов, то пугать его закрытием украинской границы – занятие контрпродуктивное. Особенно с учетом того, что реакция властей ЛДНР на происходящее (а именно - введение внешнего управления на украинских предприятиях) была вполне ожидаемой. И тем более, если бы Банковая на самом деле хотела заблокировать торговлю с Донбассом, то она сделала бы это гораздо более простым способом – с привлечением силовиков.

Вот так популярные версии разваливаются просто на глазах.

И что же мы имеем в сухом остатке?

Порошенко и его ближайшее окружение в лице Гройсмана и Гонтаревой блокаду критикуют, не стесняясь в выражениях.

Средства массовой информации, подконтрольные Ахметову («Сегодня»), его партнерам по «Оппоблоку» («Интер») и зятю Кучмы Пинчуку (ICTV), клянут блокаду последними словами. Никакой радости от происходящего конкретно эти олигархи не испытывают.

И олигархов можно понять. Без антрацита и некоторых других грузов, поступавших ранее из Донбасса, очень скоро остановятся принадлежащие им металлургические и энергетические компании.

Позволю себе даже немного позлорадствовать. Еще недавно подконтрольные олигархам из того же «Оппоблока» медиа, активно разжигали ненависть к «сепаратистам» и распространяли о Донбассе грязные фейки. А сегодня эти же газеты и телеканалы превратились в «милых заенек», рассказывающих о прелестях торговли с теми, кого еще вчера называли «террористами».

Некоторые украинские эксперты усмотрели в происходящем «месть» Украине со стороны мэра Львова Садового (главы партии «Самопомощь» и политического шефа Семена Семенченко) за «мусорную эпопею». Но какая-то слишком масштабная месть получилась. Сам повод того явно не стоил. Не стал бы Садовой ради мусора лишать страну миллиардов долларов и, соответственно, налогов с них, которые недополучит, в том числе, львовская ратуша.

И если Садовой в случившемся на самом деле участвовал, то повод у него был посерьезнее, чем судьба мусорного полигона. Сегодня на Украине быстрыми темпами создается «либеральная оппозиция», в составе которой будут находиться Садовой, Саакашвили и ряд персоналий «калибром поменьше».

Либералы могут себе позволить отступить с радикально бандеровских позиций и попытаться найти общий язык с Западом, в частности – с Польшей. Но для этого им нужны кресла в Кабмине, которые могут быть заняты представителями Блока Порошенко и Народного Фронта еще минимум пару лет. А лучшей предпосылкой для досрочных выборов может быть жестокий экономический кризис.

Вторая вероятная причина произошедшего – тайный торг с Ахметовым. Коалиция в Верховной Раде приказала долго жить. Законы порою принимаются только с 7-ой попытки, и то минимумом голосов. Дабы Порошенко не пришлось разгонять парламент, коалицию нужно восстановить – и проще всего это сделать за счет фракции РПУ Олега Ляшко. Генеральным спонсором последнего многие СМИ называют Рината Ахметова. Острого желания возвращаться в коалицию у «радикалов» Ляшко, определенно, нет. Это может сильно ударить по их политическому рейтингу.

Но то, чего иногда нельзя добиться по-хорошему, порою получается сделать «по-плохому». Коалиция – это стратегическая задача. А экономические сложности в Донбассе могут заставить того же Ахметова быть куда более сговорчивым.

Вот только цену экономика Украины заплатит за все это просто чудовищную. Эксперты и представители киевского режима оценивают возможные прямые потери Украины от блокады в валютной выручке минимум от 2 до 3,5 миллиардов долларов (из 36 миллиардов валовой годовой выручки). И это – не говоря о потенциальном росте безработицы, ущербе деловой репутации (и без того весьма подмоченной) и прочих неприятных политико-экономических сюрпризах.

А учитывая то, что металлургия в целом дает 40% валютной выручки Украины, в дальнейшем потери могут быть еще более весомыми.

Согласно подсчетам Александра Захарченко, Украина в условиях блокады Донбасса просуществует не более 60 дней. Но глава ДНР прав лишь частично. Через 2 месяца Украину может ждать жесточайший кризис и демонтаж современного модернизированного государства. Однако Украина как таковая может еще на какое-то время продлить свое существование. Ведь живут же страны вроде Либерии и Конго? Сейчас Украина по ВВП на душу населения 134-ая из 186-ти стран мира. Ну, станет 168-ой или 175-ой…

Мозги значительной части населения на подконтрольных Киеву территориях так промыты телевизором, что они скорее умрут, чем включат здравый смысл. А вот юго-восточные регионы при резком падении уровня жизни населения могут вернуться к идее самостоятельного плавания. Две трети населения там Киев и так не поддерживают.

Возможно, 60 дней для решения «блокадного вопроса» и не понадобятся. Попытка штурма одного из «редутов» участников блокады молодыми людьми в гражданской одежде свидетельствует о том, что у кого-то начинают сдавать нервы. Попытка «штурма» провалилась. Но где гарантия, что не будет еще одной, другой, третьей?

Если Порошенко непричастен сам к организации блокады, использовать против радикалов в Донбассе войска он, скорее всего, не будет. Это может быть чревато для него утратой доверия со стороны националистов – самой активной части электората. А вот «ход титушками», возможно, устроит всех. Граница может быть разблокирована, войска – остаться в казармах, Семенченко с Парасюком – получить свою порцию пиара.

Ничего не получит по уже давно сложившейся традиции только многострадальный украинский народ. Ведь даже продление агонии украинской экономики на годы в стратегическом плане ничего хорошего ему не сулит.