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Конгресс США предложил урезать военную помощь Украине

18:00 3.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса подготовил проект оборонного бюджета, в котором предлагает ограничить военную помощь Украины 150 миллионами долларов.

Согласно документу, данные средства должны быть направлены на обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, материально-техническое обеспечение и разведку. В то же время запрещается закупка и передача Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Для вступления проекта в силу он должен быть рассмотрен палатой представителей, а затем утвержден президентом США Дональдом Трампом.

По сравнению с прошлым годом, конгресс решил сократить помощь Киеву более, чем вдвое. Тогда на поддержку Украины в оборонном бюджете США было заложено 350 миллионов долларов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в продолжении сотрудничества с США в военно-технической сфере. Глава Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн обратился к президенту страны с предложением помочь Киеву в связи обострением конфликта в Донбассе. Его идею о поставке Украине летального вооружения поддержал глава Госдепартамента Рек Тиллерсон.
 

Темы: США, Украина, Финансовая помощь и денежные вливания, Министерство обороны США (Пентагон)
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