Конгресс США предложил урезать военную помощь Украине

Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса подготовил проект оборонного бюджета, в котором предлагает ограничить военную помощь Украины 150 миллионами долларов.

Согласно документу, данные средства должны быть направлены на обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, материально-техническое обеспечение и разведку. В то же время запрещается закупка и передача Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Для вступления проекта в силу он должен быть рассмотрен палатой представителей, а затем утвержден президентом США Дональдом Трампом.

По сравнению с прошлым годом, конгресс решил сократить помощь Киеву более, чем вдвое. Тогда на поддержку Украины в оборонном бюджете США было заложено 350 миллионов долларов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в продолжении сотрудничества с США в военно-технической сфере. Глава Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн обратился к президенту страны с предложением помочь Киеву в связи обострением конфликта в Донбассе. Его идею о поставке Украине летального вооружения поддержал глава Госдепартамента Рек Тиллерсон.

