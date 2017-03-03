Американский министр приехал в офис в образе ковбоя

Глава МВД США Райан Зинке в свой первый рабочий день приехал в офис на лошади и в ковбойской шляпе. В поездке по улицам Вашингтона его сопровождал наряд конной полиции.

Соответствующие фото Зинке опубликовал в своем Twitter. Министр сопроводил их записью о том, что испытывает гордость, от общения с отважными офицерам полиции, рискующими жизнями ради граждан страны.

Наряду с этим Зинке рассказал о первых рабочих встречах в качестве министра и пописанных указах.

Кандидатура Зинке на посту главы МВД США была утверждена 1 марта. До этого он представлял в нижней палате конгресса штат Монтана.

