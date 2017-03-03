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Американский министр приехал в офис в образе ковбоя

19:45 3.03.2017
Райан Зинке. Фото пользователя Twitter @SecretaryZinke
Райан Зинке. Фото пользователя Twitter @SecretaryZinke
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Глава МВД США Райан Зинке в свой первый рабочий день приехал в офис на лошади и в ковбойской шляпе. В поездке по улицам Вашингтона его сопровождал наряд конной полиции.

Соответствующие фото Зинке опубликовал в своем Twitter. Министр сопроводил их записью о том, что испытывает гордость, от общения с отважными офицерам полиции, рискующими жизнями ради граждан страны.

Наряду с этим Зинке рассказал о первых рабочих встречах в качестве министра и пописанных указах.

Кандидатура Зинке на посту главы МВД США была утверждена 1 марта. До этого он представлял в нижней палате конгресса штат Монтана.
 

Темы: США, Правоохранительные органы в мире, Правительства зарубежных стран
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