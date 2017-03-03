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Захарченко рассказал об «автомобильной блокаде» ДНР

16:48 3.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Противостояние на Украине

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокировали дороги на Мариуполь и Курахово. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, «автомобильная блокада» началась накануне. «Скоро Киев доиграется, что люди не смогут выезжать», — отметил глава ДНР.

В Киеве заявления Захарченко пока никак не прокомментировали.

С января украинские активисты блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях, объясняя свои действия пресечением торговли с непризнанными республиками. В конце февраля главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявляли, что из-за блокады могут ввести внешнее управление на украинских предприятиях на территории Донбасса и переориентировать их на российский рынок.

1 марта на украинских предприятиях ввели внешнюю администрацию. Главы непризнанных республик заявили, что налоги с этих предприятий теперь должны поступать в их бюджет. По словам Захарченко, под внешнее управление ДНР перешли около сорока украинских предприятий.

Ранее 3 марта Захарченко объявил Киеву торговую блокаду.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 18:09
ВВВ

Из тех кто до сих пор не уехал - куда они поедут. Все, кто мог, уже уехали.
03.03.2017, 18:04
такс

Зато теперь ни один диверсант с той стороны не пройдёт
03.03.2017, 17:50
после всеукраинских выборов мятеж преступен!

Чудить бы Донбассу пора перестать:
В игру против "хунты" доколе играть?
Не с ней уж грызясь, а с законною властью,
Не хватит ли рвать Украину на части?
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