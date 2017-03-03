Захарченко рассказал об «автомобильной блокаде» ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокировали дороги на Мариуполь и Курахово. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, «автомобильная блокада» началась накануне. «Скоро Киев доиграется, что люди не смогут выезжать», — отметил глава ДНР.

В Киеве заявления Захарченко пока никак не прокомментировали.

С января украинские активисты блокируют железную дорогу в Луганской и Донецкой областях, объясняя свои действия пресечением торговли с непризнанными республиками. В конце февраля главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявляли, что из-за блокады могут ввести внешнее управление на украинских предприятиях на территории Донбасса и переориентировать их на российский рынок.

1 марта на украинских предприятиях ввели внешнюю администрацию. Главы непризнанных республик заявили, что налоги с этих предприятий теперь должны поступать в их бюджет. По словам Захарченко, под внешнее управление ДНР перешли около сорока украинских предприятий.

Ранее 3 марта Захарченко объявил Киеву торговую блокаду.