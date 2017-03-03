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Испанский ресторан обманули более 100 клиентов одновременно

19:45 3.03.2017
Фото с сайта diningcity.com
Фото с сайта diningcity.com
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Ресторан El Carmen в испанском городе Бембире обманули 120 клиентов – они сбежали, не оплатив счет за торжественный обед.

Хозяин заведения Антонио Родригес рассказал ВВС, что его гостями были выходцы из Румынии, которые праздновали крестины ребенка. Перед банкетом они заплатили ему 900 евро.

Однако после того, как были съедены закуски и основное блюдо, а также выпито около 30 бутылок алкоголя, клиенты буквально в течение минуты покинули ресторан. Родригес пожаловался в полицию, но стражам порядка пока не удалось найти никого из бывших гостей заведения.

По словам хозяина ресторана, за 35 лет работы он впервые сталкивается с чем-то подобным. Убытки составили более двух тысяч евро. Родригес сомневается в том, что они будут ему возмещены.
 

Темы: Европа, Испания, Румыния, Происшествия в мире, Ресторанный бизнес и общественное питание
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 03:11
ABCD

Если сегодня так румыны поступают в Европе, то завтра видимо к ним присоединятся ещё и истинные украинские патриоты.
03.03.2017, 21:56
Маркс

Они не заплатили сумму прибавочной стоимости. Так ему и надо.
03.03.2017, 21:11
xmyr

Дык ета..табор ушел на небо.Там не искали?
Все комментарии (5)
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