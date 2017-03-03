Испанский ресторан обманули более 100 клиентов одновременно

Ресторан El Carmen в испанском городе Бембире обманули 120 клиентов – они сбежали, не оплатив счет за торжественный обед.

Хозяин заведения Антонио Родригес рассказал ВВС, что его гостями были выходцы из Румынии, которые праздновали крестины ребенка. Перед банкетом они заплатили ему 900 евро.

Однако после того, как были съедены закуски и основное блюдо, а также выпито около 30 бутылок алкоголя, клиенты буквально в течение минуты покинули ресторан. Родригес пожаловался в полицию, но стражам порядка пока не удалось найти никого из бывших гостей заведения.

По словам хозяина ресторана, за 35 лет работы он впервые сталкивается с чем-то подобным. Убытки составили более двух тысяч евро. Родригес сомневается в том, что они будут ему возмещены.

