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СМИ сообщили о желании Трампа отложить сделку с Россией по борьбе с ИГ

15:17 4.03.2017
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками и партнерами приостановку плана, предусматривающего совместную работу с Россией по борьбе с запрещенной в России группировкой "Исламское государство", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

По  данным источника агентства, такое решение президент США может принять на фоне новой волны обвинений в адрес команды Трампа в контактах с РФ.

Кроме того, отмечается в сообщении AP, "скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера".

Во время первой встречи с сотрудниками Совета национальной безопасности Макмастер назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, отмечает AP, которое ссылается на представителя американской администрации, присутствовавшего на этом собрании.

Европейские партнеры, продолжает Associated Press, также призывают администрацию Трампа не идти на преждевременные уступки России, отмечая, что соглашение несет большие риски. Исходя из обещания Трампа, что "Америка прежде всего", западные партнеры США делают упор на то, что реализовать подобный курс, пойдя на уступки Москве, будет сложно. При этом они призывают Трампа сосредоточиться на важности объединения усилия США и Европы для противостояния России, отмечает AP.

Темы: Россия, США, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 22:24
Гость: дфмну и европейцу!

я же ВАМ сказал, что в Крыму(Севастополь) меня лично бережет спецназ фсо.
Желаю ВАМ пройти по тропе Голицина в Новом Свете! и не заблудиться!
с уважением АЛЕКС Л!
04.03.2017, 21:40
Гость: Член ЕР

Мы США загоним в ловушку, мы начнем сливать проект импортозамещения, и вновь откроем черную дыру в сх РФ .
04.03.2017, 20:24
Гость: европейцу

Ты забыл малую малость, что мы из монархии все рождены!!!
У нас это в крови!/алекс л/
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