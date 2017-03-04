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Глава МИД Великобритании посетит Москву в ближайшие недели

19:23 4.03.2017
Борис Джонсон. Фото с сайта dailymail.co.uk
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели отправится в Москву для проведения переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, которое поступило в субботу в представительство ТАСС.

В нем сообщается, что Джонсон принял приглашение "российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и посетит Москву в ближайшие недели". "Переговоры будут посвящены российско-британским отношениям и ряду текущих международных вопросов, включая Сирию и Украину, по которым у нас продолжают сохраняться существенные разногласия", - сообщила пресс-секретарь МИД королевства.

"Мы всегда ясно давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией в тех областях, которые отвечают нашим национальным интересам", - отметили в ведомстве.
По словам представителя МИД Соединенного Королевства, Джонсон настаивает на том, чтобы "политика в отношении России соответствовала принципу "сотрудничай, но остерегайся". "Предстоящий визит полностью будет соответствовать этому подходу", - добавила пресс-секретарь.

Британские парламентарии ранее в четверг опубликовали доклад, представив свое видение отношений между Лондоном и Москвой. В 74-страничном документе они высказались за "содержательный политический диалог с российским правительством", выразив сомнения в осведомленности британского МИД о том, что именно он ожидает от отношений с РФ. Депутаты Палаты общин в докладе задаются вопросом, что будет с антироссийскими санкциями после Brexit, а также допускают постепенное снятие ограничительных мер, но лишь после улучшения ситуации на Украине.

Темы: Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 21:46
Член ЕР

Надо СМИ РФ обязать, чтобы днем и ночью трубили, что к нам едет лучик света.
И что нашего первого президента, звали тоже Борис.
А значит, связь с западом опять выходит на траекторию роста, и благополучие.
Да здравствует наш племянник Борис Джонсон, и наш брат папа Римский!
04.03.2017, 20:41
Остолоп

Все русофобы - в гости к нам!
Ждём - не дождёмся Вальцмана, Дурчинова,Климкина...
04.03.2017, 19:55
Москва.

Нахрен он здесь нужен, пусть в Кремле приземляется или в кооперативе Озеро, можно на даче в Гелинджике или в Плесе.
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