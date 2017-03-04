Глава МИД Великобритании посетит Москву в ближайшие недели

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели отправится в Москву для проведения переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, которое поступило в субботу в представительство ТАСС.

В нем сообщается, что Джонсон принял приглашение "российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и посетит Москву в ближайшие недели". "Переговоры будут посвящены российско-британским отношениям и ряду текущих международных вопросов, включая Сирию и Украину, по которым у нас продолжают сохраняться существенные разногласия", - сообщила пресс-секретарь МИД королевства.

"Мы всегда ясно давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией в тех областях, которые отвечают нашим национальным интересам", - отметили в ведомстве.

По словам представителя МИД Соединенного Королевства, Джонсон настаивает на том, чтобы "политика в отношении России соответствовала принципу "сотрудничай, но остерегайся". "Предстоящий визит полностью будет соответствовать этому подходу", - добавила пресс-секретарь.

Британские парламентарии ранее в четверг опубликовали доклад, представив свое видение отношений между Лондоном и Москвой. В 74-страничном документе они высказались за "содержательный политический диалог с российским правительством", выразив сомнения в осведомленности британского МИД о том, что именно он ожидает от отношений с РФ. Депутаты Палаты общин в докладе задаются вопросом, что будет с антироссийскими санкциями после Brexit, а также допускают постепенное снятие ограничительных мер, но лишь после улучшения ситуации на Украине.