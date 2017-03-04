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Глава правительства Украины заявил об интересе России в блокаде Донбасса

13:09 4.03.2017
Владимир Гройсман. Фото с сайта rada.gov.uа
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Блокада Донбасса происходит в интересах России, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер».

Он сообщил, что около 75 тыс. человек могут потерять работу​ из-за этих событий. Помимо этого, блокада восточной части Украины принесет убытки в размере не менее чем​ $3,5 млрд, пишет РБК.

​«То, что сегодня я говорю о диалоге, свидетельство того, что я абсолютно демократичный и открытый. Может наступить тот момент, когда нам нужно будет действовать более решительно. Здесь нет никаких сомнений. Но я подчеркиваю, что это блокада в интересах россиян. Эта блокада против Украины», — сказал Гройсман (цитата по агентству «Украинские национальные новости»).

​Ранее он заявлял, что блокада Донбасса невыгодна Украине, поскольку она заставляет государственные предприятия закупать уголь в России. Генеральный директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили на встрече с Гройсманом в конце февраля рассказал, что сложившаяся ситуация вынудила предприятие обратиться за поставками угля в Россию и США. По его словам, с начала блокады Донбасса «Азовсталь» потеряла $3,6 млн. ​

Накануне днем министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что он распорядится ввести запрет на ввоз энергетического угля из России. Он отметил, что, по некоторым данным, Россия планирует брать уголь у ДНР и ЛНР, обогащать его в Ростове-на-Дону и продавать Украине как российский. По его мнению, цель этого — заставить Киев платить в два раза больше, чем раньше.​

Бойцы украинских добровольческих батальонов блокируют железнодорожное сообщение с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками с конца декабря прошлого года. Среди организаторов блокады — бывший руководитель батальона «Донбасс», а ныне депутат Верховной рады от «Самопомощи» Семен Семенченко.


 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 21:00
***

Более ни на что не способны,только скулить.....
04.03.2017, 19:30
Волобуеву плюшку в рот

Хавайте сами свой проект.Только смотрите,чтоб бабосов хватило.
04.03.2017, 18:35
Трамполюб

Диверсант. который горло данбасу перекрыл.
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